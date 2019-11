09:24 Uhr

Mamas zeigen Bäuche nach Geburt - und werden im Netz dafür gefeiert

Wie viel Natürlichkeit kann man anderen zumuten, gerade in der funkelnden Instagram-Welt? Zwei Frauen zeigen es - und halten ihren Bauch nach der Geburt in die Kamera.

Von Anika Zidar

Strahlend-schöne Haut, stets perfekt gestylte Haare und ein Lächeln so weiß wie aus der Zahnpasta-Werbung: In den Sozialen Netzwerken wird optimiert, was das Zeug hält. Gerade auf Instagram stellen Nutzer ihr Leben und sich selbst gern so vielseitig, aufregend und unfassbar schön dar, wie sie es sich erträumen. Für kleine Speckröllchen gibt es die Fett-weg-Hose, Augenringe kann man wegschminken oder überblenden und auch der letzte Makel lässt sich mit Photoshop tilgen.

So natürlich präsentieren zwei Mamis ihre Bäuche nach der Geburt auf Instagram

Wie aber reagieren die Nutzer, wenn Ideale bewusst ignoriert werden? Zwei Frauen aus Köln haben es ausprobiert - und ihre Bäuche kurze Zeit nach der Geburt in die Kamera gehalten. Gemeinsam stehen die Freundinnen vor herbstlicher Waldkulisse, schieben mit einer Hand ihre Pullis hoch und zeigen das, worauf sie stolz sein wollen: Ihren After-Baby-Body samt Dehnungsstreifen, schlechtem Bindegewebe und Speckpölsterchen.

Dabei sind die beiden Frauen nicht einfach irgendwer. Nadine Niebrügge und Kimberly Devlin-Mania sind Influencerinnen. Den beiden Freundinnen aus Köln folgen auf Instagram mehrere hunderttausend Nutzer. Nadine ist die Mutter von zwei Kindern, sie teilt ihr Leben in Fotos und Storys unter dem Namen aboutdina. Kimberly hat bereits vier Kinder und ist unter dem Namen die.kim bekannt.

Mit ihrer Aktion wollen die beiden ein Zeichen für mehr Mut zu Realität auf Instagram setzen. Nadine schreibt unter das Foto: "Unser Körper hat 9 Monate lang starke Arbeit leisten müssen. Und wenn ich mir jetzt unsere Kinder anschaue, ist der Körper wirklich Nebensache. Man muss nicht direkt wieder wie vorher aussehen."

Zwei Influencerinnen zeigen After-Baby-Bodies auf Instagram - und werden dafür gefeiert

Kimberly hat für ihren tollen Körper auf Instagram schon einige Komplimente erhalten, wie sie schreibt. Nun gibt sie zu: "Ja, dank Fettweghose." Wie ihr Bauch wirklich aussieht, zeigt sie erst mit dem aktuellen Foto. Sie schreibt: "Wir haben vor wenigen Wochen erst entbunden und müssen nicht wieder wie vorher aussehen. Es ist ok so auszusehen, denn wir haben etwas viel tolleres, größeres und wichtigeres geschaffen: unsere Babies zur Welt gebracht. Ein Leben geschenkt."

Für das Foto haben Nadine und Kimberly nicht nur auf Instagram viel Anerkennung erhalten. Lifestyle-Bloggerin Christin Kaeber ist zurzeit selbst in freudiger Erwartung und kommentiert: "Ihr habt nichts zu verbergen, denn ihr seid wundervolle Frauen, die Tolles geleistet haben." Aber gerade auch ganz normale junge Frauen, die selbst keine Instagram-Stars sind, freuen sich über so viel Offenheit von Seiten der Influencerinnen.

