12:27 Uhr

Mann gesteht Mord an Putzfrau nach über 15 Jahren Panorama

Dieter Inhofer, leitender Oberstaatsanwalt in Freiburg, spricht bei einer Pressekonferenz am Freitag zu den Journalisten.

Polizei und Staatsanwaltschaft geben bekannt, dass ein Mann festgenommen wurde. Er soll das Opfer entführt und ermordet haben. Der Mann hat die Tat gestanden.

Mehr als 15 Jahre nach der Entführung und Ermordung einer Reinigungsfrau in Baden-Württemberg hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der 54 Jahre alte Deutsche aus dem Raum Freiburg habe die Tat gestanden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag in Freiburg mit.

Tatverdächtiger macht keine Angaben zum Motiv

Der Mann sei nicht vorbestraft. Gegen ihn sei Haftbefehl erlassen worden. Die Ermittler seien Anfang Juli dieses Jahres nach dem Hinweis eines Bekannten des Mannes erneut aktiv geworden. Nach der Tat gefundene Körperspuren stimmten mit der DNA des Mannes überein. Der Verdächtige habe Angaben zum Motiv gemacht. Mehr wollten die Ermittler dazu aber nicht sagen. (dpa)

