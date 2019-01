08:36 Uhr

Maroon 5 tritt als Halbzeit-Act beim Super Bowl 2019 auf Panorama

Maroon 5 werden beim Super Bowl 2019 in Atlanta in der Halbzeitshow auf der Bühne stehen.

Es ist offiziell: Die US-Band Maroon 5 wird beim Super Bowl 2019 die Halbzeitshow liefern. Die Musiker treten mit ihrem Auftritt in große Fußstapfen.

Maroon 5 treten als Halbzeit-Act beim 53. Super Bowl in Atlanta auf - das hat die Football-Liga NFL am Sonntag offiziell bestätigt und damit das seit Monaten andauernde Rätselraten beendet. Jedes Jahr spekulieren Tausende Fans darüber, wer die Show in der Halbzeit des Super Bowls musikalisch gestalten wird - für viele Zuschauer sind Auftritt des Halbzeit-Acts und die außergewöhnliche Werbung während der Spielpausen gar wichtiger als das Spielgeschehen selbst.

Maroon 5, Travis Scott und Big Boi spielen beim Super Bowl 2019

Der Super Bowl, das Finale der Playoffs der Football-Liga NFL, ist eine der größten TV-Übertragungen der Welt. Vergangenes Jahr sahen 111 Millionen Zuschauer zu. Dementsprechend wichtig ist für Musiker der Auftritt in der Halbzeit des Final-Spiels. Neben der US-Band Maroon 5 sollen in diesem Jahr auch die Rapper Travis Scott und Big Boi auftreten.

Maroon 5 reihen sich mit ihrem Auftritt in eine Riege bekannter Musiker wie Justin Timberlake, Beyoncé, Lady Gaga, Katy Perry, Madonna, Bruno Mars und die Rolling Stones ein. Die aus Los Angeles stammende Band hat drei Grammys gewonnen, unter anderem für die beste Pop-Performance. Die Band selbst hat auf Twitter einen Video-Teaser zur Halbzeit-Show des Super Bowls 2019 veröffentlicht und damit den anstehenden Auftritt angekündigt.

Gerüchte um den Auftritt der US-Band ("Moves Like Jagger") um Frontman Adam Levine (39) gibt es schon seit Monaten, sie wurden aber nie offiziell bestätigt. International bekannt wurde die Gruppe 2004 mit dem Debütalbum "Songs About Jane" und der Single "This Love". Es folgten Hits wie "Makes Me Wonder" und "What Lovers Do".

Super Bowl 2019: Termin ist der 3. Februar

Das NFL-Finale findet am 3. Februar in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia vor mehr als 70.000 Zuschauern statt. Auch im Deutschen Fernsehen wird der Super Bowl 2019 übertragen. (lare/dpa/AZ)

