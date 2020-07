vor 2 Min.

"Mayans M.C.", Staffel 2 (Sky): Start, Folgen, Besetzung, Trailer

Staffel 2 von "Mayans M.C." geht demnächst bei Sky Ticket an den Start. Alle Infos rund um Handlung, Folgen und Cast sowie einen Trailer haben wir hier für Sie.

Bei "Mayans M.C." handelt es sich um ein Spin-off der erfolgreichen Biker-Serie "Sons of Anarachy", die von 2008 bis 2014 von US-amerikanischen Sender FX Network ausgestrahlt wurde. Auch die neue Serie um den "Mayans Motorcycle Club" wird von Kurt Sutter produziert. Alle Infos rund um Start, Handlung, Folgen und Besetzung der Serie finden Sie hier. Am Ende des Artikels finden Sie außerdem einen Trailer zu Staffel 2.

"Mayans M.C.": Start von Staffel 2 bei Sky Ticket und Sky Q

Staffel 2 der Biker-Serie "Mayans M.C." gibt es ab dem 28. August 2020 bei Sky Ticket und Sky Q auf Abruf im Stream zu sehen. Außerdem läuft die neue Staffel dann auch immer freitags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD.

Handlung von "Mayans M.C."

Die Geschichte der Spin-off-Serie beginnt etwa zweieinhalb Jahre nach den Ereignissen von "Sons of Anarchy" und dreht sich um den Hauptcharakter Ezekiel "EZ" Reyes, der gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde. In der ersten Staffel schließt er sich den Mayans an, die in der kalifornischen Stadt Santo Padre an der Grenze zu Mexiko das Sagen hat. Staffel 2 setzt ein halbes Jahr nach dem Streit zwischen Ezekiel und sein Bruder Angel über EZs Deal mit der DEA zerstritten haben. Als jedoch klar wird, dass es einen Maulwurf in den eigenen Reihen zu geben scheint, müssen die beiden ihr Kriegsbeil begraben.

Besetzung: Schauspieler im Cast von "Mayans M.C."

Das sind die Hauptdarsteller von "Mayans M.C." im Überblick:

Rolle Schauspieler Ezekiel "EZ" Reyes J. D. Pardo Angel Reyes Clayton Cardenas Felipe Reyes Edward James Olmos Emily Thomas Sarah Bolger Obispo "Bishop" Losa Michael Irby Luisa "Adelita" Espina Carla Baratta Michael "Riz" Ariza Antonio Jaramillo Che " Taza " Romero Raoul Trujillo Johnny "Coco" Cruz Richard Cabral Miguel Galindo Danny Pino

"Mayans M.C.": Trailer zu Staffel 2

Einen deutschen Trailer zur zweiten Staffel der Biker-Serie gibt es leider nicht. Den Trailer im englischen O-Ton können Sie sich hier ansehen:

