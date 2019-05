13:33 Uhr

Met Gala 2019: Stars zeigen sich in extravaganten Kostümen

Am Montagabend fand in New York die Met Gala 2019 statt. Von skurril bis extravagant - die Stars scheuten sich nicht vor dem diesjährigen Motto "Camp".

Die "Met Gala" gehört zu den wichtigsten Veranstaltungen der Modewelt. Das Motto der diesjährigen Party im "Metropolitan Museum of Art" in New York am Montagabend (Ortszeit) hieß "Affekt: Bemerkungen zur Mode" (Originaltitel: "Camp: Notes on Fashion"). Dabei handelt sich um ein Wortspiel mit dem Titel des berühmten Essays "Notes on Camp" der US-Schriftstellerin und Philosophin Susan Sontag. Dutzende Stars haben sich nicht lange bitten lassen und ihre ausgefallenste Abendgarderobe gezeigt.

Met Gala 2019: Katy Perry als Kronleuchter, Lady Gaga mit vier Kostümen

Die Spannbreite der Looks auf der diesjährigen Met Gala reichte von absolut skurril bis extravagant. Pop-Sängerin Katy Perry erschien in einem Kronleuchter-Kostüm auf dem rosafarbenen Teppich. Entertainer Billy Porter ließ sich, ganz in Gold gehüllt, auf einer Bahre von sechs halbnackten Männern vor die Wand der Kameras bringen.

Besonders spektakulär war der Auftritt von Sängerin und Co-Gastgeberin Lady Gaga. Die Oscar-Preisträgerin konnte sich offensichtlich nicht entscheiden und bot insgesamt vier Kostüme: Zuerst erschien sie in einem meterlangen pinken Kleid, daraufhin enthüllte sie eine elegante, schwarze Robe. Unter dieser versteckte sich erneut ein pinkes Kleid und schließlich räkelte sich Gaga nur noch in Unterwäsche und Strumpfhose auf den Stufen vor dem Metropolitan Museum of Art.

Viele Stars nutzten die Gelegenheit wohl für einen Ausgeh-Abend mit ihren Partnern: Jennifer Lopez besuchte die Gala in Begleitung ihres Verlobten, Alex Rodriguez.Priyanka Chopra und Nick Jonas, die sich 2017 auf der Met Gala kennenlernten, ließen sich in besonders außergewöhnlichen Kostümen blicken. Auch Kim Kardashian wurde von ihrem Mann, Kanye West begleitet. Pop- und Country-Sängerin Miley Cyrus brachte ihren Ehemann, Liam Hemsworth, wohl zum ersten Mal mit.

"Met Gala" 2019: Ticket kostet 35.000 Dollar

Die exzentrische "Met Gala" erfreut sich unter Models, Schauspielerin und Musikern großer Beliebtheit und gilt in der Modewelt als die Party des Jahres. Die Tickets kann sich der New Yorker Durchschnittsbürger auch nicht leisten. Ein Ticket kostet laut der New York Times 35.000 Dollar (31.000 Euro), ein ganzer Tisch bis zu 300.000 Dollar (268.000 Euro). Bei der "Met Gala" handelt sich um eine Benefiz-Veranstaltung. Die Einnahmen gehen an das Kostüm-Institut des Metropolitan Museums. Schirmherrin ist Vogue-Chefredakteurin Anna Wintour. Jedes Jahr werden so Millionen gesammelt, die dann das Jahresbudget der "Mode-Abteilung" des Museums bilden. Anna Wintour hatte zwar nicht die auffälligste Verkleidung, doch handelte es dabei um das letzte für sie entworfene Kostüm des verstorbenen Karl Lagerfeld.

Außerdem kündigt der Ball gleichzeitig die jährliche Hauptausstellung des Kostüm-Instituts an. In diesem Jahr widmet sich das Institut dem Konzept von "Camp". Darunter ist der facettenreiche und kaum zu fassende Begriff zwischen affektiert, geziert und kitschig gemeint. Die US-amerikanische Schriftstellerin, Essayistin und Regisseurin Susan Sontag interpretierte ihn als eine der Ersten auch als ästhetische Ausdrucksform der Künste - vor allem in der Mode. Die Ausstellung beginnt offiziell am 9. Mai und endet im September 2019.

Das Motto schrie nach Kitsch und exzentrischer Verkleidung und die Stars haben sich wohl deshalb in diesem Jahr in besonderem Maße dazu angespornt gefühlt, ihre Kostüme noch extravaganter zu wählen als bei der "Met Gala" ohnehin üblich. Sänger von "Thirty Seconds to Mars" Jared Leto erschien mit einem originalgetreuen Abbild seines Kopfes unterm Arm. Die jüngste Milliardärin der Welt, Influencerin Kylie Jenner, und ihre Schwester das Topmodel Kendall Jenner zeigten sich bunt Varieté-Look.

Neben den Musikern Florence Walsh ("Florence and the Machine") und Harry Styles und Cardi B kamen unter anderem auch Schauspieler Benedict Cumberbatch ("Sherlock") und Tennisstar Serena Williams zur "Met Gala" in New York. (AZ / dpa)

