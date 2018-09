vor 38 Min.

Metallica Tour 2019: Tickets, Vorverkauf, Termine Panorama

Die Metal-Band Metallica kommt in ihrer großen Europatournee 2019 auch nach Deutschland. Alle Infos zu den Tickets, dem Vorverkauf und den Terminen - hier.

Für Rock-Fans wird das Jahr 2019 ein ganz besonderes. Die Metal-Band Metallica hat für nächstes Jahr eine europaweite Tournee angekündigt. 25 Konzerte werden die Vollblutmusiker geben - vier davon in Deutschland.

Metallica Tour 2019: Das sind die Termine in Deutschland

Donnerstag, 13.06.2019: Köln (RheinEnergieStadion)

Samstag, 06.07.2019: Berlin (Olympiastadion)

Freitag, 23.08.2019: München (Olympiastadion)

Sonntag, 25.08.2019: Mannheim (Maimarktgelände)

Außerdem gibt Metallica zwei weitere Konzerte in Österreich und in der Schweiz:

Freitag, 10.05.2019: Zürich (Stadion Letzigrund)

Freitag, 16.08.2019: Wien (Ernst-Happel-Stadion)

Metallica Tour 2019: Alle Termine der Tour im Überblick

1. Mai 2019: Lissabon, Portual

3. Mai 2019: Madrid, Spanien

5. Mai 2019: Barcelona, Spanien

8. Mai 2019: Mailand, Italien

10. Mai 2019: Zürich, Schweiz

12. Mai 2019: Paris, Frankreich

8. Juni 2019: Dublin, Irland

11. Juni 2019: Amsterdam, Niederlande

13. Juni 2019: Köln, Deutschland

16. Juni 2019: Brüssel, Belgien

18. Juni 2019: Manchester, England

20. Juni 2019: London, England

6. Juli 2019: Berlin, Deutschland

9. Juli 2019: Göteborg, Schweden

11. Juli 2019: Kopenhagen, Dänemark

13. Juli 2019: Trondheim, Norwegen

16. Juli 2019: Hämeenlinna, Finnland

18. Juli 2019: Tartu, Estland

21. Juli 2019: Moskau, Russland

14. August 2019: Bukarest, Rumänien

16. August 2019: Wien, Österreich

18. August 2019: Prag, Tschechien

21. August 2019: Warschau, Polen

23. August 2019: München, Deutschland

25. August 2019: Mannheim, Deutschland

VVK-Start: Hier gibt es Tickets für die Metallica Tour 2019 im Vorverkauf

Tour-Auftakt ist am 1. Mai in Lissabon. Tickets für die Konzerte der "WorldWired"-Tour gibt es ab dem 28. September um 10 Uhr auf der Band-Webseite. Für Mitglieder des Metallica Member Clubs startet der Vorverkauf bereits am 25. September um 10 Uhr. Zu jedem Ticket gibt es das aktuelle Metallica-Album "Hardwired to Self-Destruct" als CD oder kostenlosen Download. (AZ)

Themen Folgen