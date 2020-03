vor 1 Min.

Mirjam Meinhardt wird neue Moderatorin des ZDF-"Morgenmagazins"

Das ZDF-"Morgenmagazin" bekommt ein neues Gesicht: Mirjam Meinhardt begrüßt künftig die Zuschauer am Morgen. Ab wann die 38-Jährige übernimmt.

Im ZDF-"Morgenmagazin" begrüßt ab 9. März ein neues Gesicht die Zuschauer: Mirjam Meinhardt moderiert die Sendung künftig in der Zeit von 5.30 Uhr bis 7.00 Uhr. Das teilte das ZDF am Mittwoch mit. Die 38-Jährige folgt auf Wolf-Christian Ulrich, der seit November 2019 als Korrespondent im Wiener ZDF-Studio tätig ist. Sie moderiert in der Frühschiene im Wechsel mit Charlotte Potts.

ZDF-"Morgenmagazin": Miriam Meinhardt wechselt vom SWR zum ZDF

"Mirjam Meinhardt ist ein Interview-Profi und überzeugt durch ihre natürliche Ausstrahlung", sagte der Leiter der Redaktionen "ZDF-Morgenmagazin" und "ZDF-Mittagsmagazin", Andreas Wunn. Meinhardt war zuvor Redakteurin und Moderatorin beim Südwestrundfunk. Das ZDF-"Morgenmagazin" wird im Hauptstadtstudio des Senders produziert. (dpa)

