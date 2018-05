vor 40 Min.

Mitarbeiter einer Grundschule melden Krokodil auf Schulhof Panorama

In Ratingen bei Düsseldorf soll ein Krokodil gesichtet worden sein. Doch das Rätsel ist schnell gelöst.

In der Nähe einer Grundschule sichten Mitarbeiter der Schule ein Krokodil. In voller Montur rücken Feuerwehrleute an – und können das Rätsel schnell lösen.

Ein täuschend echt aussehendes Plastik-Krokodil hat in Ratingen bei Düsseldorf die Feuerwehr in Atem gehalten. Mitarbeiter einer Grundschule hatten das nur mehrere Zentimeter kleine, vermeintliche Tier am Freitagmorgen auf einer Grünfläche entdeckt und die Einsatzkräfte verständigt.

Als zwei Feuerwehrleute mit Bissschutz und einer Tierfalle im Gepäck eintrafen, sei das falsche Reptil mit einer Plastikbox abgedeckt und Pylonen umstellt gewesen. Schließlich entpuppte sich das Tier als Plastik-Spielzeug. Vermutlich stamme es von einem Kind, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Helfer ließen es daher liegen – "bis es jemand findet". (dpa)

