vor 13 Min.

Nach Drohungen gegen Rathäuser: Diese Strafe droht den Tätern

Nach den Bombendrohungen gegen mehrere Rathäuser laufen jetzt die Ermittlungen. Den Tätern drohen empfindliche Strafen.

Bombendrohungen haben am Dienstag zu Großeinsätzen der Polizei in mehreren deutschen Städten geführt. In Augsburg, Kaiserslautern, Chemnitz, Göttingen, Neunkirchen, Rendsburg und Heilbronn waren in der Nacht per Mail entsprechende Drohungen gegen Rathäuser eingegangen. Die betroffenen Gebäude wurden daraufhin am Morgen geräumt und gesperrt. Einsatzkräfte und Sprengstoffhunde durchsuchten die Häuser (Lesen Sie hier mehr zum Großeinsatz in Augsburg ).

Die Hintergründe der Drohungen waren am Vormittag noch unklar, auch zum Inhalt der Mails machten die Ermittler keine Angaben. Man gehe aber davon aus, dass die Taten einen Zusammenhang haben, hieß es.

Auch falsche Bombendrohungen sind eine Straftat

Klar ist: Selbst wenn die Drohmails nur ein schlechter Scherz gewesen sein sollten, drohen dem oder den Tätern ernste Konsequenzen. Falsche Bombendrohungen werden in der Regel als "Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten", verfolgt. Das ist eine Straftat laut Paragraf 126 des Strafgesetzbuches. Sollten die Täter gefasst werden, droht ihnen eine Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren.

In vergleichbaren Fällen mussten die Täter außerdem die Kosten der Großeinsätze bezahlen. Diese können sich schnell auf fünfstellige Beträge summieren. (bo)

15 Bilder Bilder: Augsburger Rathaus und Verwaltung evakuiert Bild: Bernd Hohlen

