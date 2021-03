14:17 Uhr

Nächste Ausfahrt Glück - Beste Freundinnen heute im ZDF: TV-Termin, Handlung, Schauspieler am 07.03.21

Das ZDF zeigt heute am 07.03.21 "Nächste Ausfahrt Glück - Beste Freundinnen". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Wie ist die Handlung des ZDF-Films? Und: Welche Darsteller sind im Cast?

Heute Abend geht es im ZDF mit "Nächste Ausfahrt Glück" weiter. Die neue Episode heißt "Beste Freundinnen". Wie ist die Handlung? Welche Schauspieler sind bei "Nächste Ausfahrt Glück - Beste Freundinnen" mit von der Partie? Wann ist der genaue TV-Termin? Lesen Sie hier die Antworten.

"Nächste Ausfahrt Glück - Beste Freundinnen" heute am 07.03.2021 im ZDF: TV-Termin und Stream in der Mediathek

Das ZDF strahlt "Nächste Ausfahrt Glück - Beste Freundinnen" am Sonntag, 07. März 2021, aus. Start ist um 20.15 Uhr. Die Folge dauert 88 Minuten. Wer nicht so lange warten möchte, der findet die Episode bereits als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek.

Das ist die Handlung von "Nächste Ausfahrt Glück - Beste Freundinnen"

Es bleibt verrückt-romantisch-kompliziert im Leben von Katharina und Juri. Juri bleibt vorerst in seiner alten Heimat, trifft seine Jugendliebe immer wieder. So auch beim Tanzkurz. Als Begleitung hat er Sybille dabei. Sind die beiden mehr als nur Freunde? Auch wenn es sie ärgert: Katharina ist eifersüchtig. Das möchte sie natürlich weder Juri noch Sybille offenbaren. Sie tut so, als sei die Liebesgeschichte längst abgehakt.

Dann kommt es allerdings zu einer verhängnisvollen Nacht, die mit einem harmlosen Stand-up-Paddling unter Freunden beginnt. Jury, Sybille und Christian stürzen komplett ab - und verbringen viele Stunden in Juris altem Kinderzimmer. Christian bekommt im Anschluss erhebliche Beziehungsprobleme. Seine Frau Yvonne glaubt den dreien kein Wort, dass das alles nur ein Spieleabend gewesen sei. Yvonne ärgert sich zudem darüber, dass Christian auf Juris Idee anspringt, gemeinsam Wildnis-Touren anzubieten. Zähneknirschend sagt sie ihm schließlich zu, ihn doch noch einmal finanziell zu unterstützen.

Auch wenn es zwischen Juri und Sybille bis dato tatsächlich noch zu keiner Annäherung gekommen ist, beschäftigt die Turtelei Katharina doch erheblich. Gibt sie sich trotz allerlei familiärer Verstrickungen, Irrungen und Wirrungen am Ende doch noch der Anziehungskraft ihres Jugendfreundes hin? Lässt sie ihr aktuelles Leben hinter sich, um eine erneute Partnerschaft mit Juri zu beginnen?

Darsteller: Diese Schauspieler sind bei "Nächste Ausfahrt Glück - Freundinnen" im Cast

Katharina Wegener - Valerie Niehaus

- Juri Hoffmann - Dirk Borchardt

- Dr. Willi Hoffmann - Ernst Stötzner

- Dr. Georg Wegener - Max Hopp

- Sybille Stadler - Susanna Simon

- Susanna Simon Christian Scherzer - Christian Erdmann

Yvonne Scherzer - Winnie Böwe

Scherzer - Nina Wegener - Runa Greiner

- Paul Wegener - Sebastian Schneider

- Angela Kling - Ulrike Krumbiegel

- Anna Pawliczek - Malgorzata Mikolajczak

- Katharina Wegener (jung) - Pauline Werner

(jung) - Pauline Werner Juri Hoffmann (jung) - Maurice Lattke

(jung) - Alex Honerkamp - Juri Padel

- Marianne Sickert - Julia Schubert

Emil Sickert - Fynn Gabriel

Wolfgang Grommek - Roland Bonjour

Pawel Pawliczek - Marek Wlodarczyk

(AZ)

