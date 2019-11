11:43 Uhr

Nächstes Schaltjahr 2020? Erklärung, alle Infos und Hintergründe

Wann ist das nächste Schaltjahr? Ist es bereits 2020 so weit? Wir geben alle Antworten rund um das kommende Schaltjahr und bieten eine Erklärung, was ein Schaltjahr eigentlich ist.

Wann ist Schaltjahr und ist das nächste Schaltjahr bereits im Jahr 2020? Hier finden Sie alle Fragen und Antworten rund um das nächste Schaltjahr.

Erklärung: Was ist ein Schaltjahr eigentlich? Hat es einen Tag mehr oder einen Tag weniger?

Als Schaltjahr wird in der Kalender-Rechnung ein Jahr genannt, das im Gegensatz zu einem normalen Jahr einen weiteren Tag (den Schalttag oder Schaltmonat) beinhaltet. Somit hat ein Schaltjahr 366 und nicht 365 Tage. Die Einschaltung eines zusätzlichen Tages oder Monats wird auch als Interkalation bezeichnet. Der Zusatztag wird im kürzesten Monat (Februar) zugeschalten. Auf lateinisch heißt ein Schaltjahr übrigens "annus intercalarius" oder "annus bissextus".

Wann ist Schaltjahr und ist das nächste Schaltjahr bereits im Jahr 2020?

Wann ist Schaltjahr/nächstes Schaltjahr schon 2020? Ja, das nächste Schaltjahr ist bereits im Jahr 2020. Dann hat der Februar einen Tag mehr als gewöhnlich. In einem solchen Jahr hat der Februar dann 29 statt 28 Tage. Der Schalttag (29.2.2020) fällt 2020 auf einen Samstag.

Schaltjahr 2020: Was ist, wenn ich am Schalttag Geburtstag oder ein Jubiläum habe?

Wer an einem Schalttag Geburtstag hat, kann eigentlich nur alle vier Jahre Geburtstag feiern. Deshalb wird er aber nicht ewig jung bleiben und nur mit 25 Prozent Geschwindigkeit altern. Und überhaupt: Die meisten Menschen feiern ihren Geburtstag natürlich auch in Jahren, die keine Schaltjahre sind. Die allermeisten wählen dann den 28. Februar. Sehr wenige sollen wohl am 1. März feiern. Genaues ist aber nicht bekannt. Auch nicht, wie viele "Schaltkinder" es überhaupt gibt. Es gibt nach Angaben des Statistischen Bundesamtes keinen bundesweiten Überblick. Eine Sprecherin sagte dazu: „Wir haben keine tagesaktuellen Daten. Wir können nur sagen, dass pro Tag etwa 1800 bis 2000 Kinder geboren werden.“

Geschichtliches: Das sollten Sie zum Schaltjahr wissen

Das Schaltjahr bzw. Schalttage zur Anpassung der Kalendertage gibt es übrigens in so gut wie jedem Kalendersystem. Beispielsweise dauert das Maya-Jahr nur 360-Tage. Deshalb wird nach dem Standardjahr ein fünftägiger Schaltmonat eingefügt. Auch die Ägypter kannten bereits die Notwendigkeit, den Kalender mittels Schalttagen anzupassen.

In unserem Kulturkreis galt bis 1582 der Julianische Kalender, der stur alle vier Jahre einen Schalttag hinzuzählte, was allerdings auch nicht genau ist. Deshalb haben wir heute den Gregorianischen Kalender, der zusätzlich noch alle 400 Jahre drei dieser Schalttage streicht.

