Netflix startet im Sommer neue Staffeln verschiedener Serien-Highlights

Netflix setzt einige seiner Serien-Hits in den nächsten Monaten fort. Hier der Überblick, welche Serien wann in neue Staffeln starten und was der Streamingdienst noch plant.

Netflix startet diesen Sommer mit diversen Serienfortsetzungen. Programmchef Ted Sarandos weist gerne daraufhin, dass Netflix bislang über 90 Prozent seiner originalen Serien weiterführt. Bei herkömmlichen Fernsehsendern liegt die Quote wohl deutlich darunter. Einige Termine für Fortsetzungen stehen beim Streaming-Primus bereits fest. Hier die chronologische Übersicht:

Netflix Staffelstarts im Juni und Juli 2019:

Black Mirror (Staffel 5) 5. Juni

Happy (Staffel 2) 5. Juni

Designated Survivor (Staffel 3) 7. Juni

3% (Staffel 3) 7. Juni

Aggretsuko (Staffel 2) 14. Juni

Modern Family (Staffel 8) 16. Juni

Dark (Staffel 2) 21. Juni

Stranger Things (Staffel 3) 4. Juli

Haus des Geldes (Staffel 3) 19. Juli

Orange ist the new black (Staffel 7) 26. Juli

So richtig los ging es bei Netflix 2013 mit der Prestigeproduktion "House of Cards". Seitdem produziert der führende Streaminganbieter immer wieder erfolgreiche Serienhits. Allein 2018 flossen rund acht Milliarden Dollar in die Produktion. Die Marke "Netflix Original" soll dabei als Qualitätssiegel gelten, auch wenn nicht jede Produktion das Niveau großer Topserien wie "Stranger Things" oder "The Crown" erreicht.

Der Kunde zahlt für die Inhalte, egal ob Serien-Highlight oder geflopptes Experiment. Auch Netflix musste die Erfahrung machen, dass manche Rechnungen nicht aufgehen: Serien wie "Sense8", "The Get Down" oder "Girlboss" wurden nach nur einer Staffel abgesetzt, zuletzt musste die Coming-of-Age-Geschichte "Everything Sucks!" dran glauben.

Doch Netflix entwickelt schon wieder neue Projekte. Zwei neue Serien laufen im Juni an.

Netflix - Start neuer Serienprojekte:

Malibu Rescue, 3. Juni: Eine Gruppe junger und unternehmungslustiger Rettungsschwimmer tut sich zusammen, um den besten Turm von Malibus Strand von den dortigen Snobs zu übernehmen.

7 Seeds, 28. Juni: Anime-Serie. Die Protagonistin Natsu erwacht nach einer apokalyptischen Katastrophe und erfährt, dass sie im Rahmen einer Initiative zur Sicherung des Überlebens der Menschheit eingefroren wurde.

Netflix mit Film-Highlights im Juni-Programm:

Mission Impossible - Rogue Nation 1. Juni

Elisa und Marcela 7. Juni

Spider-Man Homecoming 11. Juni

Dunkirk 19. Juni

Baby Driver 27. Juni

