vor 18 Min.

Neue ARD-Serie: Pan Tau kehrt auf den Bildschirm zurück

Nelke, Melone und Stresemann-Anzug waren sein Markenzeichen: In den 1970er-Jahren verzauberte Pan Tau seine jugendlichen Zuschauer. Nun kommt ein Remake ins Fernsehen.

Von Josef Karg

In Zeiten wie diesen, in denen die Realität zum Träumen wenig Anlass gibt, sehnen sich die Menschen nach mehr Magie. Einer, der im wahrsten Sinne des Wortes zaubern konnte wie vielleicht heutzutage nur mehr Harry Potter, ist Herr Pan Tau. Wer? werden jetzt manche fragen. Dabei kannte in den 1970er Jahren, als das Handy noch Science-Fiction war, jedes Kind den Herrn Pan Tau. Nelke, Melone und Stresemann-Anzug waren sein Markenzeichen.

Pan Tau ist bald in der ARD zu sehen

Pan Tau konnte zwar keine Pandemie wegzaubern, aber er löste Probleme von Kindern im Handumdrehen. Er tippte nur an seine Melone und fuhr mit dem rechten Zeigefinger die Hutkrempe entlang – und zing! – da war der Zauber. Gesprochen hat er meist nicht, nur still kommuniziert. Auch das eine Wohltat im Vergleich zu manchen modernen Kinderserien.

„Pan Tau“ war eine tschechoslowakisch-westdeutsche Koproduktion, die in Prag spielte. Jetzt kommt der Zauberer zurück auf die Leinwand. Den stummen Tschechen spielt in der aktuellen Version ein Brite. Und aus den Kindern von damals wurden im Remake, das die ARD ab Sonntag zeigt, Pubertierende. Ob Pan Tau auch in der heutigen Welt Kinder noch mit Magie begeistern kann? Zumindest die Filmemacher greifen die alten Stoffe gerne wieder auf. Klassiker des frühen Kinderfernsehens drängen gerade ohnehin wieder auf die Bildschirme und in die Kinos. „Jim Knopf und die wilde 13“ etwa, der diese Woche ins Kino kommt. Vielleicht kommen ja auch noch Skippie, das Buschkänguru, und Flipper, der Delfin, ins Fernsehen zurück.

