17:59 Uhr

Neue Behandlung: Querschnittsgelähmter kann wieder gehen

Ein Ärzteteam aus den USA konnte durch den Einsatz von implantierten Elektroden einem querschnittsgelähmten Mann die Fähigkeit zu gehen zurückgeben.

US-Mediziner haben einem Querschnittsgelähmten mit Hilfe implantierter Elektroden seine Gehfähigkeit zurückgegeben.

Ärzte der Mayo-Klinik in Minnesota schrieben in einem am Montag in der renommierten Wissenschaftszeitschrift "Nature Medicine" veröffentlichten Artikel, der nach einem Unfall mit einem Schneemobil an beiden Beinen gelähmte Mann habe wieder gelernt zu gehen. Die Therapie könnte ein Durchbruch in der Behandlung von Wirbelsäulenverletzungen sein. (AFP)

