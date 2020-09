25.09.2020

Neuer Drehort: Dschungelcamp 2021 wird in North Wales gedreht

Sonja Zietlow und Daniel Hartwich werden wie gewohnt das Dschungelcamp 2021 am neuen Drehort in North Wales moderieren.

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" rufen C-Promis beim Dschungelcamp 2021 nicht in Australien. Wegen Corona ist Drehort der neuen Staffel North Wales.

Wer an Dschungel denkt, dem kommen wohl nicht unbedingt die hügeligen Landschaften von North Wales in den Sinn. Und doch wird man es im Januar 2021 erleben, dass zwischen Grashügeln und Schafherden Dschungelprüfungen stattfinden werden. Bedingt durch die Corona-Reisebeschränkungen sah sich RTL nicht in der Lage, das Dschungelcamp 2021 wie üblich in Australien aufzuzeichnen. Mit North Wales hat man nun einen Ersatz gefunden, wo unter anderem auch das britische Pendant zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" produziert wird. Damit ist auch klar: Das Dschungelcamp 2021 wird stattfinden.

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus": Drehort 2021 in North Wales

RTL will dabei nichts am Sendungskonzept verändern, wie der Sender mitteilte. Es sollen lediglich einzelne Anpassungen an den neuen Produktionsort stattfinden. Wie das im Einzelnen aussehen wird, wird aus der Mitteilung nicht klar. Nur Andeutungen sind zu entnehmen: So müssen die Kandidaten Shorts gegen Thermounterwäsche tauschen. Tägliche Dschungelprüfungen soll es dennoch geben.

Die 15. Staffel der Sendung wird also eine besondere. Wie gewohnt werden Sonja Zietlow und Daniel Hartwich im Januar jeden Tag live die Show präsentieren. Die Entscheidung für den neuen Drehort dürfte auch mit der Produktionsfirma zusammenhängen. RTL produziert die Show zusammen mit dem britischen Sender ITV 1.

Dschungelcamp 2021 wird in South Wales gedreht

"In einer Zeit, in der so vieles anders ist, als wir alle es gewohnt sind, küren wir den Dschungelkönig eben einmal anders", wird RTL-Geschäftsführer Jörg Graf in der Mitteilung zitiert. Weitere Details gibt es noch nicht - allerdings stehen wohl zumindest die ersten Kandidaten schon fest: "Wenn ich mir ansehe, wer teilnehmen wird und mir dabei die Dschungelprüfungen in Wales vorstelle, würde ich am liebsten gleich loslegen mit der Show."

2020 hat RTL Prince Damien zum Dschungelkönig gekrönt.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen