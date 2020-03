10:16 Uhr

News zu "Prince Charming": Start der TV-Ausstrahlung steht fest

Die News zu "Prince Charming" im Fernsehen: Vox zeigt die Sendung zum ersten Mal im TV. Hier finden Sie den Start-Termin und mehr Neuigkeiten.

"Prince Charming": News am 30.3.20

News am 30. März: Das sind die Kandidaten

In der Sendung " Prince Charming" kämpfen 20. Männer in Griechenland um das Herz von Nicolas Puschmann. Wer sind die Kandidaten? Hier geben wir einen Überblick über die Teilnehmer: Die Kandidaten von Prince Charming.

News am 6. März: Start-Termin für "Prince Charming" bekannt

Wie Vox mitgeteilt hat, läuft Staffel 1 von "Prince Charming" ab dem 20. April im TV. Die neun Folgen werden dann immer am Montagabend ab 22.15 Uhr zu sehen sein.

Im kostenpflichtigen Stream von TV Now sind sie schon seit dem vergangenen Jahr verfügbar. Die Show gewann dabei sogar den Grimme-Preis 2020 in der Kategorie Unterhaltung.

Dass die Show allgemein gut angenommen wurde, ist wohl der Grund dafür, warum sie nun auch im Fernsehen gezeigt wird. Auch Staffel 2 von "Prince Charming" ist schon in Planung.

Die Dating-Show "Prince Charming" lief im vergangenen Jahr schon kostenpflichtig im Stream auf TV Now. 2020 bringt Vox die Sendung ins Free-TV, in der der homosexuelle Nicolas Puschmann die große Liebe sucht.

In diesem News-Blog liefern wir die Neuigkeiten rund um die TV-Ausstrahlung und richten uns dabei nach den Sendeterminen im Fernsehen. Nach dem Start verlinken wir hier auch auf die Vorschau-Artikel und die Nachberichte zu den einzelnen Folgen. Damit erfahren Sie, was in den Episoden passiert und welche Kandidaten Nicolas Puschmann näherkommen. (AZ)

