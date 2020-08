17:01 Uhr

"Nicht tot zu kriegen": TV-Termin, Handlung und Schauspieler

Als seinen "Fernsehfilm der Woche" bringt das ZDF demnächst "Nicht tot zu kriegen". Wann ist der TV-Termin? Worum dreht sich die Handlung? Welche Schauspieler gehören zur Besetzung? Hier erfahren Sie es.

Von Claus Holscher

Simone Mankus, eine Film-Diva mit bewegter Vergangenheit, plant ihr großes Comeback. Als ihr ein Stalker zu nahe kommt, ist ihre letzte Hoffnung ausgerechnet ein wortkarger Ex-Polizist - das ist der Film "Nicht tot zu kriegen". Er läuft demnächst im ZDF. Wir informieren Sie hier über den TV-Termin, die Handlung und die Darsteller.

"Nicht tot zu kriegen": Wie liegt der TV-Termin?

Das ZDF hat die Sendung von "Nicht tot zu kriegen" für Montag, 10. August 2020, angekündigt. Sendebeginn ist 20.15 Uhr, die Spieldauer beträgt 94 Minuten. Das Video ist in der Mediathek des Senders bis 2.11.2020 abrufbar.

Der Sendetermin ist übrigens kein Zufall: Iris Berben feiert in diesen Tagen ihren 70. Geburtstag. Möchten Sie mehr über den Filmstar wissen? Dann werden Sie hier fündig:

Noch ein nettes Detail am Rande: Auf die Frage, was dereinst auf ihrem Grabstein stehen solle, hat der unprätentiöse Star angeblich geantwortet: "Nicht tot zu kriegen".

Die Handlung von "Nicht tot zu kriegen": Worum geht es in dem ZDF-Film?

Der mürrische Ex-Hauptkommissar Robert Fallner wird als Bodyguard engagiert. Er vermutet in Simones Vergangenheit einen Hinweis auf die Identität des Stalkers, doch die ehemalige Showbiz-Diva zeigt sich wenig kooperativ. Zwei Welten prallen aufeinander.

Simone Mankus ist ein Kind der späten 60er-Jahre, ausgestattet mit Humor, einer sinnlichen Lebenslust, aber auch der Wehmut einer ganzen Generation, die schon wildere Zeiten erlebt hat. Sie findet schnell Gefallen an ihrem stoischen Bodyguard und versucht, ihn aus der Reserve zu locken.



Innerlich ist Robert Fallner jedoch alles andere als ruhig. Vor einem Jahr hat der ehemalige Kriminalhauptkommissar während eines Einsatzes den 18-jährigen Dealer Marouf erschossen. Seitdem bricht sein Leben auseinander, beruflich wie privat. Nach seiner Suspendierung nimmt Fallner das Angebot seines Bruders Hans an, in dessen Security-Firma als Personenschützer zu arbeiten. Sein erster Fall: den Stalker von Simone Mankus dingfest zu machen.



Cast: Welche Schauspieler gehören zur Besetzung von "Nicht tot zu kriegen"?

Simone Mankus - Iris Berben

- Robert Fallner - Murathan Muslu

- Jonas Mankus - Barnaby Metschurat

- Natascha Gobulew - Katharina Nesytowa

Nico - Helgi Schmid

Hans Fallner - Johannes Zeiler

- Jaqueline Hosnicz - Julischka Eichel

Jimmy Lanz - Philipp Hochmair

- Hausmeister - Andreas Leupold

Marouf - Mohamed Issa

Andreya - Andreya Casablanca

Laura - Laura Lee

- Papi - Robert Joseph Bartl

Emmi Maurer - Marianne Mendt

- Herr Licht - Rainer Reiners

Reporterin - Katty Salié

Walter Maurer - Jacques Breuer

