Nino de Angelo: "Ich bin ein Mensch, der nie einen Plan hatte"

Plus Nino de Angelo hat viel erlebt und durchgemacht. Drogen, Scheidungen, er bereue nichts, sagt der Sänger. Wie es ihm mit seiner schweren Krankheit geht und wie er im Allgäu lebt.

Von Josef Karg

Herr de Angelo, „Gesegnet und Verflucht“, der Titel Ihres neuen Albums, ist offensichtlich Ihr persönliches Programm.

Nino de Angelo: Ja, es ist ein mystisches Album, sehr rockig. Und es ist tatsächlich sehr autobiografisch. Das sind tatsächlich alles meine Lebenserfahrungen, die da verarbeitet sind.

Sie singen unter anderem Textzeilen wie: „Wie oft stand ich allein im Regen, heute weiß ich, es ist das Leben.“ Das klingt nicht nach einem glücklichen Dasein, nicht nach einer perfekten Lebensbalance.

de Angelo: Ja, aber wer mein Leben kennt, weiß, dass es so war. Ich bin ja ein Mensch, der nie einen Plan hatte und auch keinen hat.

Was meinen Sie damit?

de Angelo: Ich habe weder Plan A, noch Plan B, noch Plan C. Ich lebe einfach! Und viele Menschen, die rational handeln, können das nicht verstehen. Ich handle nämlich gerne auch mal irrational. Denn ich bin der Meinung, der göttliche Plan steht sowieso schon geschrieben, und ich muss ihn nur leben. Da brauche ich selbst nicht mehr viel dazu tun. Wir werden geboren, um zu sterben. Das ist alles.

Kann man sagen, dass Sie sich durchs Leben treiben lassen wollen, aber doch irgendwie in einer Achterbahn gelandet sind?

de Angelo: Ja, klar. Im Grunde ist es für mich ganz einfach. Man bekommt im Leben Aufgaben gestellt, die meistert man oder auch nicht. Manchmal gelang mir das, manchmal ging es in die Hose. Natürlich kann man da auch selber was dazu tun. Ich bereue aber nichts. Man lebt sein Leben und lernt aus den Fehlern. Und am Ende sollte man weise sein.

Sie führten das, was man gemeinhin als ein bewegtes Leben bezeichnet. Bei Ihnen waren es ein Super-Hit, mehrere schwere Krankheiten und drei Scheidungen. Was habe ich vergessen?

de Angelo: Sie haben die vierte Scheidung vergessen!

Und was von alldem bereuen Sie?

de Angelo: Ich bereue gar nix! Es sollte alles so sein, und es ist, wie es ist.

Das neue Album gibt Einblick in de Angelos Seelenleben

Sie gewähren auf dem neuen Album Einblicke in Ihr Seelenleben. Da heißt es: „Wenn du oben bist, ist alles einfach, wenn es nach unten geht, bezahlst du dreifach.“ Was waren denn aus Ihrer Sicht Ihre größten Fehler?

de Angelo: So sehe ich das nicht. Das ist alles ein großer Lernprozess. Jeder Höhenflug und jeder Absturz hatte seinen Sinn. Bei mir war es der, viel zu lernen. Ich bin ja nicht umsonst Sänger geworden. Mir ist eine besondere Gabe, also eine Stimme mit einem speziellen Ausdruck geschenkt worden, mit der ich wiederum anderen über meine Texte und meine Musik etwas geben kann. Texte zu schreiben ist für mich auch so eine Art von Therapie. Und ich denke, es gibt ganz viele Menschen, die sagen: Der spricht mir mit seinen Themen aus der Seele.

Nino de Angelo im Jahr 1989. Bild: dpa

Der Titelsong soll offenbar verdeutlichen, dass der härteste Kampf immer der gegen sich selbst ist. Wie ist das bei Ihnen?

de Angelo: Das ist so. Ich bringe ja auch eine Autobiografie heraus und da steht das auf dem Cover: "Dein Gegner bist immer du selbst." Man geht viele Irrwege im Leben und um da nicht aufzugeben heißt es auch, den eigenen inneren Schweinehund zu überwinden, das Leben trotz all der Scheiße, die es gibt, gut zu finden und sich immer wieder selbst zu motivieren. Das gehört auch dazu.

Und was war Ihr größter Irrweg?

de Angelo: Wenn man viermal geschieden ist, ist man da jeweils auch einen Irrweg gegangen. Ich bin auch in der Musik Irrwege gegangen. Ich hätte viel früher anfangen müssen, meine eigenen Stücke zu schreiben. Früher sagten meine Manager: "Sing’ du nur brav und mach dir keinen Kopf, fang bloß nicht an zu komponieren und zu texten."

Sie haben sich früher als Marionette der Musikindustrie gefühlt?

de Angelo: Das kann man schon so sagen, ja. Ich hätte schon früher aus diesem Karussell aussteigen sollen. Man muss für eine Sache brennen, ein bisschen zu glühen reicht nicht. Ich habe zwei Drittel meiner Karriere nicht gebrannt. Da schaut man, dass am Konto genügend Geld ist und alles andere ist egal. Dass man daran zugrunde gehen kann, merkt man erst, wenn man schon mittendrin ist. Ich hatte damals echt ein Problem mit meinem Leben.

Gab es da eine Schlüsselsituation?

de Angelo: Nein, das nicht. Aber man merkt es, weil die Erfolge ausbleiben. Und das schlägt schnell ins Private über, wo du dann merkst, du trinkst zu viel und lässt dich gehen. Dazu kommen Drogen und andere ungesunde Sachen. Ich kam mir vor wie im falschen Film.

Nino de Angelo erlebte heftige Phasen

Sind Sie über die Drogenzeit hinweg oder gehören die zum Popstarleben irgendwie dazu?

de Angelo: Das kommt darauf an, welcher Typ Mensch man ist. Wenn man den Problemen nicht ins Auge sehen will, dann beamt man sich halt weg. Aber dadurch wird nichts besser. Diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Und es hat echt lange gedauert, bis ich das kapiert habe. Das waren ziemlich heftige Phasen.

Von Ihrer Schlagerzeit ist aktuell nicht mehr viel übrig geblieben. Auf Ihrem neuen Album präsentieren Sie sich in einem neuen Soundgewand. Es sind großteils melodiöse, orchestrale Rocksongs in etwas düsterem Licht.

de Angelo: Ja, aber es sind auch nicht so düstere Popsongs drauf. Eigentlich hatte ich ja gar keine Lust mehr, noch mal ein Album zu machen. 2019 habe ich durch Zufall meinen heutigen Produzenten, der aus der Metalszene kommt, kennengelernt. Die haben im Chameleon-Studio in Hamburg, wo ich ,Jenseits von Eden’ aufgenommen habe, eine Goldene Schallplatte von mir beim Aufräumen gefunden. Da haben sie das in den sozialen Netzwerken gepostet und ich habe darauf geantwortet. Und so kam eins zum anderen. Aber ich machte klar, dass ich eine ganz Art von Musik als bisher machen wollte. Wir fingen mit einem Stück an, "Gesegnet und verflucht", das jetzt der Titelsong des Albums ist. Das Lied hat schon 1,7 Millionen Klicks auf Youtube. Das ist sensationell. Den Rest des Albums habe ich innerhalb von sechs Wochen im vergangenen Jahr während des ersten Lockdowns geschrieben.

Nino de Angelo im Jahr 2021. Bild: Rolf Vennenbernd, dpa

Und, was auf ganz andere Art wirklich überraschend ist: Sie haben Rilkes Gedicht über den Panther vertont. Wie kam es dazu?

de Angelo: Das war schon immer mein Traum. Ich liebe dieses Gedicht. Mein Freund Heiner Lauterbach hat das mal rezitiert, als wir in Köln unterwegs waren. Daraufhin habe ich mir sofort ein Buch von Rilke gekauft, weil ich das Gedicht unbedingt auswendig lernen wollte. Es ist das erste Gedicht, das ich auswendig lernte. Und ich hatte immer den Wunsch es zu vertonen. So haben wir die Verse genommen und dazu eine Melodie und einen neuen Refrain gebaut.

Wie wichtig ist für Sie Geld noch, überhaupt Materielles?

de Angelo: Geld? Geld ist für mich nur wichtig, wenn ich keines habe. Ich bin gesegnet gewesen mit viel, viel Geld, habe mir alles geleistet, was ich haben wollte. Ob das Autos waren, Häuser, Uhren, Klamotten - nur vom Feinsten. Aber das ist alles vergänglich. Das einzige, was zählt, ist die Liebe - zu sich zu anderen Menschen, zu meinen Kindern, zu meinen Eltern. Ich gehöre nicht zu denen, die die Millionen stapeln.

Nino de Angelo und Dieter Bohlen denken unterschiedlich über Geld

Was rufen Sie denen zu?

de Angelo: Ich habe beispielsweise oft Dieter Bohlen die Frage gestellt: "Was willst du eigentlich mit so viel Geld?"

Und was hat er geantwortet?

de Angelo: Nix Genaues. Er hat wohl Angst, irgendwie arm zu werden. Ich weiß es auch nicht. Ich jedenfalls habe nicht vor, mal der reichste Mann auf dem Friedhof zu sein.

Welche Rolle spielt Ruhm in Ihrem Leben?

de Angelo: Auch der ist überbewertet. Wissen Sie, was für mich das Wichtigste ist?

Nein.

de Angelo: Das ist, Respekt von den Leuten zu bekommen. Das ist mir wichtiger als Geld und Ruhm.

Wären Sie mit Ihrem echten Namen Domenico Gerhard Gorgoglione glücklicher geworden. Was meinen Sie?

de Angelo: Mmmhh? Ich glaube, da wäre ich irgendwann im Knast gelandet.

Warum das denn?

de Angelo: Das kann ich nicht sagen. Aber ich glaube, der Name Nino de Angelo war und ist ein Segen für mich.

Wie ist es denn zu diesem Namen gekommen?

de Angelo: Das ist eine längere Geschichte. Als 1980 meine Mutter meinen ersten Plattenvertrag unterschrieben hatte, kamen die ersten beiden Singles unter dem Namen Nino raus. Nino wurde ich schon von meinen Eltern genannt. Kein Mensch sagte Domenico zu mir. Ich habe mich selbst gefragt, warum ich nicht Nico genannt wurde. Wahrscheinlich, weil Nino der Kleinere heißt, und ich der jüngere Bruder war. Aber mir wurde dann auch schnell klar, dass ich auch unter Nino keine Karriere machen würde.

Und dann?

de Angelo: Da habe ich meiner Plattenfirma gesagt, dass ich gerne einen längeren Namen haben würde. Und ich habe damals gleich einen neuen Produzenten mitgebracht. Das war Joachim Horn, der auch Songschreiber für Howard Carpendale war. Ich wollte einen Namen, der ein bisschen adelig klang. Und der Horn fragte mich ,wie Engel auf italienisch hieß. Ich antwortete Angelo. Da wollte er Nino Angelo draus machen. Da intervenierte ich nochmals und sagte: Nee, nee, nee! Das klingt nicht gut. Und dann kam noch das ,de’ dazwischen. Seitdem heiße ich Nino von den Engeln!

Besser geht’s nicht, oder?

de Angelo: Kann man so sagen.

Das Allgäu tut seiner Lunge gut

Sie leben in Wertach im Oberallgäu. Warum Sind dort hingezogen?

de Angelo: Ich bin für die Liebe ins Allgäu gezogen. Simone hat hier ihren Reitstall, ihre drei erwachsenen Kinder leben mit uns hier. Wie könnte ich da verlangen, dass sie ihre Zelte abbricht? Außerdem fühle ich mich in dem 3000-Seelen-Dorf sehr wohl, allein die frische Luft tut meiner Lunge sehr gut.

Seit wann wohnen Sie da?

de Angelo: Ich lernte Simone vor drei Jahren kennen und bin dann auch recht schnell zu ihr nach Bayern gezogen und habe mich hier erst mal an diese neue Umgebung gewöhnt. Dieser Ort tut mir gesundheitlich sehr gut.

Sie leiden seit einigen Jahren an der unheilbaren chronisch obstruktiven Lungenerkrankung COPD. Im Oktober vergangenen Jahres sagten Sie, Sie seien froh, noch vier Jahre zu leben. Wie geht es Ihnen heute damit?

de Angelo: Ich habe das vor vier Jahren kurz nach meiner Herz-Notoperation diagnostiziert bekommen. Vier Jahre war ich danach nicht beim Arzt, erst vor drei Monaten wieder. Da habe ich mich in die Röhre gelegt, weil ich so schwer atmen konnte, dass ich dachte, ich hätte Corona. Dabei wurde aber festgestellt, dass ich kein Corona habe und COPD sich nicht gravierend verschlechtert hat. Glücklicherweise schreitet das nicht so schnell voran, wie anfangs befürchtet wurde. Trotzdem habe ich manchmal schon im Ruhezustand Probleme mit dem Atmen und wer weiß, wie es in drei oder vier Jahren ist.

Können Sie noch auftreten?

de Angelo: Ich habe mir eine spezielle Atemtechnik zugelegt, lasse manchmal ein paar Buchstaben weg. Und nach jedem Song muss ich was erzählen. So dauern meine Konzerte halt etwas länger. Und ich brauche auch noch keine Inhalationssprays Im Moment sieht es so aus, als könnte ich noch mal auf Tournee gehen. Am schlimmsten ist es, wenn ich mich aufrege. Das löst sofort einen Anfall aus.

In einem Interview haben Sie zudem betont, Sie würden eine ärztliche Behandlung ablehnen und Rotwein und Whisky Medikamenten vorziehen. Wirklich wahr?

de Angelo: Also, dass ich eine ärztliche Behandlung ablehne, ist falsch. Ich habe nur gesagt, dass ich eine Lungentransplantation ablehnen würde. Denn ich möchte da am Brustbein nicht noch mal aufgemacht werden. Ich hatte das bei meinen Bypässen. Aber so etwas macht man auch erst im vierten COPD-Stadium - und davon bin ich noch entfernt. So wie es aussieht, bin ich noch nicht mal im zweiten Stadium. Tatsache ist, dass ich gerne mal ein Glas Whisky und Rotwein trinke. Auch rauche ich gern eine Zigarre und einige Zigaretten – gerade beim Arbeiten im Studio. Damit fahre ich ganz gut, denn ich muss auch etwas für meine Psyche tun und will mir nicht alles verbieten, weil ich ja so krank bin. Dann geht nämlich wirklich nichts mehr. Darum mache ich auch alles, von dem ich glaube, dass es mir unterm Strich gut tut.

Eigentlich eine banale Frage, aber in Ihrer Situation gewinnt sie an Gewicht. Was wünschen Sie sich noch in diesem Leben?

de Angelo: Ich weiß es nicht, ich habe ja alles gehabt. Ganz wichtig ist es, dass ich Seelenfrieden habe. Auch meine Eltern, meine Kinder und alle, die ich liebe, sollen gesund bleiben und lange leben.

Zur Person Nino de Angelo, 57, hat in seiner Karriere fast 20 Alben veröffentlicht. Der Durchbruch gelang ihm Anfang der 80er mit dem Song "Jensits von Eden". Sein neues Album erscheint am 26. Februar.

