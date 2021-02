vor 16 Min.

Nino de Angelo sieht sich als Marionette der Musikindustrie

Exklusiv Der Sänger leidet an einer schweren Lungenkrankheit, trotzdem plant er eine Tournee. Er sagt: "Ich habe ja alles gehabt. Ganz wichtig ist es, dass ich Seelenfrieden habe."

Von Josef Karg

Sänger Nino de Angelo leidet an der unheilbaren Lungenkrankheit COPD. Trotzdem will er auf Genuss nicht verzichten: „Tatsache ist, dass ich gerne ein Glas Whisky und Rotwein trinke. Ich muss auch etwas für meine Psyche tun und will mir nicht alles verbieten“ Es sei aber nicht richtig, dass er nicht in Behandlung ist: „Dass ich eine ärztliche Behandlung ablehne, ist falsch. Ich habe nur gesagt, dass ich eine Lungentransplantation ablehnen würde. Denn ich möchte da am Brustbein nicht noch mal aufgemacht werden. Ich hatte das bei meinen Bypässen. Aber so etwas macht man auch erst im vierten COPD-Stadium – und davon bin ich noch entfernt“, sagte der Wahl-Allgäuer unserer Redaktion. „Glücklicherweise schreitet das nicht so schnell voran wie befürchtet. Trotzdem habe er manchmal schon im Ruhezustand Probleme mit dem Atmen. De Angelo hat vor allem noch einen Wunsch im Leben: „Ich habe ja alles gehabt. Ganz wichtig ist es, dass ich Seelenfrieden habe.“

Nino de Angelo: "Hätte früher eigene Stücke schreiben sollen"

Beruflich hat der Sänger sich früher als Marionette der Musikindustrie gefühlt: „Das kann man schon so sagen, ja. Ich hätte schon früher aus diesem Karussell aussteigen sollen“, so de Angelo. Man müsse für eine Sache brennen, ein bisschen zu glühen reicht nicht. „Ich habe zwei Drittel meiner Karriere nicht gebrannt. Da schaut man, dass auf dem Konto genügend Geld ist und alles andere ist egal“, sagt der Künstler. Heute singt er Pop und Rock. Trotzdem ist er sich klar: „Ich hätte viel früher anfangen müssen, eigene Stücke zu schreiben. Früher sagten meine Manager: ,Sing’ nur brav und mach dir keinen Kopf.‘“

