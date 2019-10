13:13 Uhr

Nobelpreisträger 2019: Literatur-Nobelpreis für Peter Handke und Olga Tokarczuk

Die Nobelpreisträger 2019 im Bereich Literatur stehen fest. Der Nobelpreis geht an Peter Handke und Olga Tokarczuk.

2019 werden gleich zwei Literatur-Nobelpreise vergeben: Ausgezeichnet werden der österreichische Schriftsteller Peter Handke und die polnische Autorin Olga Tokarczuk. Weitere Nobelpreisträger werden in den nächsten Tagen bekanntgegeben.

Die Nobelpreisträger in Bereich Literatur stehen fest: Da die Vergabe des Literaturnobelpreises 2018 wegen eines internen Skandals ausgefallen war, wurden in diesem Jahr zwei Nobelpreise verliehen.

Die polnische Schriftstellerin Olga Tokarczuk erhält den nachgeholten Literaturnobelpreis für das Jahr 2018, wie die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Donnerstag in Stockholm bekanntgab. Der Literaturnobelpreis für das Jahr 2019 geht an den österreichischen Schriftsteller Peter Handke.

Die weiteren Nobelpreisträger 2019 werden bis zum 14. Oktober bekanntgegeben. Es wird sich um Menschen handeln, die in den Bereichen Frieden und Wirtschaft Außergewöhnliches vollbracht haben.

Wenn die einzelnen Preisträger bekannt sind, werden wir den jeweiligen Abschnitt des Artikels aktualisieren. Aktuell finden Sie hier schon die Informationen zu den Medizin- und den Physik-Nobelpreisträgern.

Medizin-Nobelpreis 2019 für drei Zellforscher

Der Medizin-Nobelpreis geht 2019 an William Kaelin (USA), Peter Ratcliffe (Großbritannien) und Gregg Semenza (USA). Die drei Zellforscher haben molekulare Mechanismen entdeckt, mit denen Zellen den Sauerstoffgehalt wahrnehmen.

Wie es vom zuständigen Karolinska-Institut am Montag in Stockholm hieß, sei die Entdeckung für die Bekämpfung vieler Krankheiten wichtig. Sie habe unter anderem neue Behandlungsmöglichkeiten gegen Krebs oder Blutarmut ermöglicht. Hier lesen Sie mehr: Medizin-Nobelpreis geht an zwei Amerikaner und einen Briten.

Die vergangenen Preisträger:

2018: James P. Allison (USA) und Tasuku Honjo (Japan) für den Durchbruch bei der Bekämpfung von Krebs mit körpereigenen Immunzellen

James P. Allison (USA) und Tasuku Honjo (Japan) für den Durchbruch bei der Bekämpfung von Krebs mit körpereigenen Immunzellen 2017: Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash und Michael W. Young aus den USA für die Erforschung der inneren Uhr

Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash und Michael W. Young aus den USA für die Erforschung der inneren Uhr 2016: Yoshinori Ohsumi (Japan) für seine Forschung zur Selbstverdauung der Zellen

Yoshinori Ohsumi (Japan) für seine Forschung zur Selbstverdauung der Zellen 2015: William Campell (Irland), Satoshi Ōmura (Japan), Tu Youyou (China) für die Bekämpfung von Parasiten

William Campell (Irland), Satoshi Ōmura (Japan), Tu Youyou (China) für die Bekämpfung von Parasiten 2014: John O'Keefe (USA) sowie May-Britt und Edvard Moser (Norwegen) für die Entdeckung eines inneren Navigationssystems im Gehirn

Physik-Nobelpreis 2019 für drei Kosmosforscher

Der Physik-Nobelpreis 2019 geht an James Peebles (Kanada/USA) sowie an Michel Mayor (Schweiz) und Didier Queloz (Schweiz). Die drei Kosmosforscher werden für ihre Beiträge zur Geschichte des Universums sowie der Entdeckung eines Exoplaneten ausgezeichnet.

Wie es von der Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften in Stockholm hieß, haben die Forscher mit ihrer Arbeit einen wichtigen Beitrag zum Verständnis des Universums geleistet. Hier lesen Sie mehr: Physik-Nobelpreis geht an drei Erforscher des Kosmos

Die vergangenen Preisträger:

2018: Arthur Ashkin (USA), Donna Strickland (Kanada) und Gérard Mourou (Frankreich) für ihre Forschung zur Laserphysik

Arthur Ashkin (USA), Donna Strickland (Kanada) und Gérard Mourou (Frankreich) für ihre Forschung zur Laserphysik 2017: Rainer Weiss, Barry Barish und Kip Thorne aus den USA für die Entdeckung von Gravitationswellen

Rainer Weiss, Barry Barish und Kip Thorne aus den USA für die Entdeckung von Gravitationswellen 2016: David Thouless, Duncan Haldane und Michael Kosterlitz aus Großbritannien für ihre Untersuchung von ungewöhnlichen Phasen oder Zuständen von Materie

David Thouless, Duncan Haldane und Michael Kosterlitz aus Großbritannien für ihre Untersuchung von ungewöhnlichen Phasen oder Zuständen von Materie 2015: Takaaki Kajita (Japan) und Arthur B. McDonald (Kanada) für den Nachweis, dass Neutrinos Masse besitzen

Takaaki Kajita (Japan) und Arthur B. McDonald (Kanada) für den Nachweis, dass Neutrinos Masse besitzen 2014: Isamu Akasaki, Hiroshi Amano and Shuji Nakamura aus Japan für ihre Erfindung der blauen LED

Chemie-Nobelpreisträger 2019

Der Chemie-Nobelpreis 2019 geht an John Goodenough (USA), Stanley Whittingham (Großbritannien) und Akira Yoshino (Japan). Die drei Forscher haben Lithium-Ionen-Batterien entwickelt, die in vielen Alltagsprodukten wie Smartphones, Laptops oder E-Fahrzeugen stecken. Hier lesen Sie mehr: Chemie-Nobelpreis geht an drei Batterieforscher

Die vergangenen Preisträger:

2018: Frances Arnold, George Smith (USA) und Sir Gregory Winter (Großbritannien) für die Entwicklung von Medikamenten nach Prinzipien der Evolution

Frances Arnold, George Smith (USA) und Sir Gregory Winter (Großbritannien) für die Entwicklung von Medikamenten nach Prinzipien der Evolution 2017: Jacques Dubochet (Schweiz), Joachim Frank (USA) und Richard Henderson (Großbritannien) für die Entwicklung der Kryo-Elektronenmikroskopie, mit der Biomoleküle sichtbar gemacht werden

Jacques Dubochet (Schweiz), Joachim Frank (USA) und Richard Henderson (Großbritannien) für die Entwicklung der Kryo-Elektronenmikroskopie, mit der Biomoleküle sichtbar gemacht werden 2016: Jean-Pierre Sauvage (Frankreich), Sir James Fraser Stoddart (Großbritannien) und Bernard L. Feringa (Niederlande) für die Entwicklung extrem kleiner molekularer Maschinen

Jean-Pierre Sauvage (Frankreich), Sir James Fraser Stoddart (Großbritannien) und Bernard L. Feringa (Niederlande) für die Entwicklung extrem kleiner molekularer Maschinen 2015: Tomas Lindahl (Schweden), Paul Modrich (USA) und Aziz Sancar (Türkei / USA) für ihre Untersuchungen dazu, wie Zellen beschädige DNA reparieren

Tomas Lindahl (Schweden), Paul Modrich (USA) und Aziz Sancar (Türkei / USA) für ihre Untersuchungen dazu, wie Zellen beschädige DNA reparieren 2014: Stefan Hell (Deutschland) sowie Eric Betzig und William Moerner aus den USA für ihre Entwicklungen von Nanoskopie, um Moleküle innerhalb von Zellen zu verfolgen

Nobelpreis für Literatur 2018 und 2019

Beim Literaturnobelpreis gibt es 2019 eine Besonderheit: Es wird auch der Gewinner des Jahres 2018 nachträglich ausgezeichnet. Im vergangenen Jahr hatte ein Missbrauchsskandal die Vergabe-Institution des Literaturnobelpreises getroffen, sodass die Vergabe im vergangenen Jahr ausgefallen war. Den nachgeholten Literatur-Nobelperis für das Jahr 2018 erhält die polnische Schriftstellerin Olga Tokarczuk. Der Literatur-Nobelpreis 2019 geht an den österreichischen Autor Peter Handke. Hier lesen Sie mehr: Literaturnobelpreise gehen an Peter Handke und Olga Tokarczuk

Die vergangenen Preisträger, die für ihr literarisches Werks ausgezeichnet wurden:

2017: Kazuo Ishiguro

Kazuo Ishiguro 2016: Bob Dylan

Bob Dylan 2015: Swetlana Alexijewitsch

Swetlana Alexijewitsch 2014: Patrick Modiano

Patrick Modiano 2013: Alice Munro

Friedensnobelpreis-Gewinner 2019

Wer bekommt in diesem Jahr den Friedensnobelpreis. Das wird am Freitag, 11. Oktober, um 11 Uhr bekannt.

Die vergangenen Preisträger:

2018: Nadia Murad (Irak) und Denis Mukwege (Kongo) für den Kampf gegen sexuelle Gewalt als Kriegswaffe

Nadia Murad (Irak) und Denis Mukwege (Kongo) für den Kampf gegen sexuelle Gewalt als Kriegswaffe 2017: ICAN für den Kampf gegen Atomwaffen

ICAN für den Kampf gegen Atomwaffen 2016: Kolumbiens damaliger Präsident Juan Manuel Santos für seine Anstrengungen, den mehr als fünfzig Jahre andauernden Bürgerkrieg in seinem Land zu beenden

Kolumbiens damaliger Präsident Juan Manuel Santos für seine Anstrengungen, den mehr als fünfzig Jahre andauernden Bürgerkrieg in seinem Land zu beenden 2015: Tunesisches Dialog-Quartett für den Einsatz für die Demokratie

Tunesisches Dialog-Quartett für den Einsatz für die Demokratie 2014: Malala Yousafzai (Pakistan) und Kailash Satyarthi (Indien) für ihren Kampf gegen die Unterdrückung von Kindern und für das Recht aller Kinder auf Bildung

Nobelpreis-Gewinner im Bereich Wirtschaft 2019

Am Montag, 14. Oktober, folgt um 11.45 Uhr die Bekanntgabe, wer den Wirtschafts-Nobelpreis bekommt. Die Informationen finden Sie dann an dieser Stelle.

Die vergangenen Preisträger:

2018: William D. Nordhaus und Paul M. Romer aus den USA für ihre Arbeiten rund um Klimawandel und technologische Innovation

William D. Nordhaus und Paul M. Romer aus den USA für ihre Arbeiten rund um Klimawandel und technologische Innovation 2017: Richard H. Thaler (USA) für seine Beiträge zur Wirtschaftspsychologie

Richard H. Thaler (USA) für seine Beiträge zur Wirtschaftspsychologie 2016: Oliver Hart (Großbritannien) und Bengt Holmström (Finnland) für ihre Beiträge zur Vertragstheorie

Oliver Hart (Großbritannien) und Bengt Holmström (Finnland) für ihre Beiträge zur Vertragstheorie 2015: Angus Deaton (Schottland) für seine Analyse von Konsum, Armut und Wohlstand

Angus Deaton (Schottland) für seine Analyse von Konsum, Armut und Wohlstand 2014: Jean Tirole (Frankreich) für seine Analysen von Marktmacht und der Regulierung von Märkten

Die Vergabe der Nobelpreise gibt es schon seit 1901. Der schwedische Erfinder Alfred Nobel hatte in seinem Testament festgelegt, dass mit seinem Vermögen eine Stiftung gegründet werden solle, um die Menschen auszuzeichnen, "die im verflossenen Jahr der Menschheit den größten Nutzen geleistet haben". (AZ)

