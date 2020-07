vor 16 Min.

"Nord Nord Mord: Sievers und die Tote im Strandkorb": TV-Termin heute - Handlung, Besetzung

Alles zum ZDF-Krimi "Nord Nord Mord: Sievers und die Tote im Strandkorb" rund um TV-Termin, Handlung und Schauspieler lesen Sie hier.

Von Monique Neubauer

Kommisar Sievers muss in "Nord Nord Mord: Sievers und die Tote im Strandkorb" mal wieder einen Mordfall lösen. Hier lesen Sie alles zur Handlung des Films sowie zu TV-Termin und den Schauspielern.

TV-Termin von "Nord Nord Mord: Sievers und die Tote im Strandkorb"

Der Film läuft am 6. Juli 2020 im ZDF um 20.15 Uhr.

"Nord Nord Mord: Sievers und die Tote im Strandkorb": Die Handlung

Die Leiche von Marion Caspary wird in einem Strandkorb am Meer gefunden. In der Nähe des Fundorts trifft Sievers auf einen verwirrten, dementen Senioren namens Piet Pinter. Dieser lebt mit seinen besten Freunden in der Seniorenresidenz, in der Marion Caspary arbeitete. Der Verdacht gegen Piet Pinter verdichtet sich und er wird in U-Haft überführt.

Carl Sievers und Ina Behrendsen beginnen ihre Ermittlungen im Seniorenheim. Die betreuende Ärztin Frau Dr. Strindberg gerät ins Visier, da sie anscheinend ihr schlechtes Gewissen mit Alkohol zu betäuben versucht. Der Fund von drei Patientenakten führt schließlich zu dem Verdacht, dass Marion Caspary die Seniorenresidenz erpresst haben könnte. Langsam kommen die Kommissare dem Täter auf die Spur und können dabei auch einen handfesten Skandal aufdecken, der über das Seniorenheim hinaus weite Kreise zieht.

Besetzung von "Nord Nord Mord: Sievers und die Tote im Strandkorb": Die Schauspieler

Rolle Schauspieler Carl Sievers Peter Heinrich Brix Ina Behrendsen Julia Brendler Hinnerk Feldmann Oliver Wnuk Olaf Bolt Dieter Hallervorden Ingo Osborn Dietrich Hollinderbäumer

