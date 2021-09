Nord bei Nordwest - Dinge des Lebens in der ARD: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Die ARD zeigt heute am 16.9.21 den Film "Nord bei Nordwest - Dinge des Lebens". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Spannende Zeiten im Ersten: Die ARD bringt heute "Nord bei Nordwest - Dinge des Lebens" ins deutsche Fernsehen. Sie suchen nach Informationen zum Film? Dann sind Sie hier genau richtig: Wir sagen Ihnen in diesem Text, wann der TV-Termin ist, welche Darsteller mit von der Partie sind, wie die Handlung ist und ob es eine Wiederholung als Stream in der Mediathek geben wird.

TV-Termin: " Nord bei Nordwest - Dinge des Lebens" heute am 16.9.21 in der ARD und als Stream in der Mediathek

"Nord bei Nordwest - Dinge des Lebens" läuft heute am Donnerstag, 16. September 2021, in der ARD. Los geht es um 20.15 Uhr. Die Zuschauer erwarten rund 90 spannende Minuten. Wer am Donnerstagabend keine Zeit hat, der kann sich den Film auch als kostenlosen Stream in der ARD-Mediathek anschauen.

Handlung: Darum geht es im ARD-Film "Nord bei Nordwest - Dinge des Lebens"

Gefährlicher Zufall: Lona Vogt findet einen Brief, der eigentlich ihren Vater erreichen sollte. In dem Schriftstück lädt ein Unbekannter den Empfänger zu einem Treffen auf einem Boot ein. Fatalerweise lässt sich Lona auf die Einladung ein - mit schwerwiegenden Konsequenzen. Am Hafen von Schwanitz löst Lona mit ihrem Auftauchen eine Zeitbombe aus. Sie ruft Hauke Jacobs an, um Hilfe zu bekommen. Doch auch der kann die Detonation nicht verhindern, nur etwas abschwächen. Lona erleidet schwere Verletzungen.

Hauke und Assistentin Jule Christiansen setzen alle Hebel in Bewegung, um den Attentäter ausfindig zu machen. Auch Lonas Vater Reimar hat daran ein Interesse. Er möchte Selbstjustiz walten lassen. Tatsächlich helfen dem verzweifelten Vater alte Kontakte, den Unbekannten zu identifizieren. Schnell stellt er fest, dass es sich um einen alten Bekannten handelt, der sich an ihm rächen wollte.

Derweil entdeckt Hauke Notizen von Lona, die offenbaren, dass die Frau drauf und dran war, einen Mord zu vereiteln. Wie hängt all das zusammen? Und kann Lona aus ihren "Dingen des Lebens" noch ausreichend Kraft schöpfen, um zu überleben?

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Nord bei Nordwest - Dinge des Lebens" im Cast

Hauke Jacobs - Hinnerk Schönemann

- Lona Vogt - Henny Reents

- Jule Christiansen - Marleen Lohse

- Reimar Vogt - Peter Prager

- Claudia Müller - Picco von Groote

- Picco von Groote Stefan Müller - Moritz Führmann

- Jörn Schneider - Jonathan Müller

- Jutta Hansen - Nadine Boske

- Oliver Dursthoff - Wolfgang Häntsch

"Nord bei Nordwest - Dinge des Lebens" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Sie interessieren sich für den Film "Nord bei Nordwest", der Donnerstag ist aber nicht passend? Sie finden die Episode auch im Internet: als kostenlosen Stream in der ARD-Mediathek.

(AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.