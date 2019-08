vor 33 Min.

Oberstimmer Barthelmarkt: Termin, Programm, Öffnungszeiten und Tischreservierung

Beim Barthelmarkt in Oberstimm feiern jedes Jahr viele Menschen.

Der Barthelmarkt in Oberstimm ist am Freitag, 23. August, gestartet. Die Infos zum reichhaltigen Programm, den Terminen und zur Tischreservierung finden Sie hier.

Der Barthelmarkt in Oberstimm hat am Freitag, den 23. August 2019, begonnen. Um 14 Uhr ging es mit dem Standkonzert auf dem Kirchenvorplatz in Oberstimm los. Gefeiert wird bis einschließlich Montag, den 26. August 2019.

Die Besucher dürften sich freuen: Das Wetter für das Wochenende sieht gut aus. Laut dem Deutschen Wetterdienst können die Temperaturen in Bayern am Wochenende bis zu 31 Grad klettern. Ein Mix aus Sonne und Wolken und einzelne Gewitter sind in manchen Regionen möglich.

Alle Infos zum Termin, Programm und Tischreservierung beim Barthelmarkt in Oberstimm 2019 finden Sie hier.

Barthelmarkt in Oberstimm: Der Termin 2019

In diesem Jahr findet der Barthelmarkt von Freitag, den 23. August, bis zum Montag, den 26. August statt. Los geht das Spektakel am Freitag um 14 Uhr auf dem Kirchenvorplatz mit dem Standkonzert und der Festbierprobe.

Öffnungszeiten

Freitag 15.00 bis 24.00 Uhr

Samstag 11.00 bis 24.00 Uhr

Sonntag 10.00 bis 24.00 Uhr

Montag 06.00 bis 24.00 Uhr

Barthelmarkt in Oberstimm: Das Programm

Freitag, 23.08.2019

14:00 Uhr: Standkonzert mit Festbierprobe am Kirchenvorplatz

14:30 Uhr: Abmarsch zum Festplatz mit anschließendem Bieranstich im Festzelt der Herrnbräu GmbH mit gemütlichem Beisammensein bei Musik und Showeinlagen

Samstag, 24.08.2019

11:30 Uhr: Seniorentag für die Manchinger Bürger im Festzelt der Ingobräu Vertriebs GmbH, Festwirt Lanzl Gastronomie GmbH

13:45 Uhr: Aufstellung des Festzuges in der Barthelmarktstraße neben der Kirche

14:00 Uhr: Abmarsch zum Rennplatz

14:30 Uhr: Beginn der verschiedenen Pferderennen; Nach dem Rennen (ca. 16:15 Uhr) Rückmarsch in das Festzelt Gräfl. Hofbrauhaus Freising GmbH, Festwirt Burkhard Greiner, zur Preisverleihung (gegen 16:30 Uhr)

Sonntag, 25.08.2019

09:00 Uhr: Festgottesdienst im Festzelt Gräfl. Hofbrauhaus Freising GmbH, Festwirt Burkhard Greiner

10:00 Uhr: Seniorenfrühschoppen für die Oberstimmer Bürger im Festzelt der Ingobräu Vertriebs GmbH, Festwirt Lanzl Gastronomie GmbH

ca. 21:00 Uhr: Großes Prunkfeuerwerk

Montag, 26.08.2019

06:00 Uhr: Großer Pferde- und Fohlenmarkt

15:00 - 18:00 Uhr: Kindernachmittag

Barthelmarkt in Oberstimm: Festzeltbetreiber, Tischreservierung

Auf der Website von Manching finden Sie zahlreiche Informationen rund um den Barthelmarkt in Oberstimm, eine Tischreservierung ist allerdings nur telefonisch bei den einzelnen Festzeltbetreibern möglich. Hier finden Sie eine Übersicht über alle Festzeltbetreiber in diesem Jahr.

Herrnbräu-Festzelt

Franz Widmann Festzeltbetrieb GmbH

84034 Landshut

Ingobräu-Festzelt

Lanzl Gastronomie GmbH

85051 Ingolstadt

Reservierungen unter: 0175 41 28 229

Graf Toerring-Festzelt

Festzeltbetrieb Burkhard Greiner

86447 Aindling

Reservierungen unter: 0151 72 71 79 29

Spaten-Löwenbräu-Festzelt

Stiftl & Söhne KG

85088 Vohburg

Reservierungen unter: 0151 10 85 89 49

Weißbiergartenzelt

Festzeltbetrieb Ludwig & Alois & Ludwig Mittl GbR

85053 Ingolstadt

Themen Folgen