vor 48 Min.

"On My Block", Staffel 3: Folgen, Handlung, Besetzung, Trailer, Infos - Start am 11.3.2020

"On My Block" ist seit dem 11.3.2020 mit Staffel 3 auf Netflix verfügbar. Alles zu Start, Folgen, Handlung, Besetzung und Trailer gibt es hier.

Seit dem 11.3.2020 ist bei Netflix Staffel 3 von "On My Block" am Start. Hier bekommen Sie alle Infos zur Handlung, der Besetzung und den Folgen. Außerdem finden Sie einen Trailer.

Lust auf weitere Serien? Hier bekommen Sie eine Übersicht über die Serien im März 2020 auf Netflix, Sky und Amazon Prime Video.

Seit dem 11.3.2020 ist Staffel 3 der Serie "On My Block" bei Netflix verfügbar. Hier finden Sie Informationen rund um Start, Handlung, Folgen und Schauspieler im Cast. Außerdem können Sie sich einen Trailer zu "On My Block" ansehen.

"On My Block": Start und Folgen von Staffel 3 bei Netflix

Netflix hat den Start der Serie für Mittwoch, 11. März 2020 , angekündigt. Der Streaming-Dienst kann laut Anbieter 30 Tage lang kostenlos genutzt werden, danach kostet ein Abo zwischen 7,99 und 15,99 Euro.

Die neue Staffel von "On My Block" wird zehn Folgen haben. Wie diese heißen, ist bislang leider noch nicht bekannt. Wir werden dies jedoch schnellstmöglich an dieser Stelle nachreichen.

Handlung: Worum geht es bei "On My Block"?

Im Mittelpunkt der Geschichte von "On My Block" befindet sich eine Gruppe Jugendlicher aus Los Angeles, die sich aus Monse, Cesar, Ruby, Olivia, Jasmin und Jamal zusammensetzt. Gemeinsam genießen sie in der Sonne die Freitzeit, werden dabei allerdings mit den sozialen Problemen ihres Viertels konfrontiert.

Für Monse und ihre Freunde steht vor allem die Frage im Vordergrund, wie man das Teenager-Alter mit all seinen Hürden, wie dem Druck in der Schule und der ersten Liebe, am besten übersteht.

Welche genauen Themen in Staffel 3 von "On My Block" aufgegriffen werden, ist bislang noch nicht bekannt.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "On My Block"?

Rolle Darsteller Cesar Diaz Diego Tinoco Monse Finnie Sierra Capri Ruby Martinez Jason Genao Jamal Turner Brett Gray Jasmine Jessica Marie Garcia Oscar "Spooky" Diaz Julio Macias Ruby's Abuela Peggy Blow Olivia Ronni Hawk Geny Martinez Paula Garcés Latrelle Jahking Guillory

"On My Block": Der Trailer zur Netflix-Serie

(AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen