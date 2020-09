vor 31 Min.

"Once Upon a Time", Staffel 6: Start auf Disney+, Folgen, Handlung, Besetzung, Trailer

"Once Upon a Time"-Schauspieler Ginnifer Goodwin (Schneewittchen) und Josh Dallas (Prince Charming) sind verheiratet. Start, Folgen, Handlung, Trailer - alle Infos gibt es hier.

"Once Upon a Time" startet bald mit Staffel 6 bei Disney+. Alle Infos rund um Start, Folgen, Handlung und Besetzung gibt es hier. Außerdem finden Sie einen Trailer.

Aladdin, Morpheus oder Dr. Henry Jekyll - in Staffel 6 von "Once Upon a Time - Es war einmal" sind wieder etliche beliebte Charaktere aus Märchen, Mythen und Fantasy-Geschichten zu sehen. Staffel 6 ist zwar nicht die letzte Staffel der Serie, beendet aber die Haupt-Handlung. Außerdem wird Jennifer Morrison als Emma Swan in der siebten Staffel nicht mehr zu sehen sein. Lesen Sie hier alle Infos zum Start von Staffel 6 auf Disney+ sowie zu den Folgen, der Handlung und der Besetzung. Am Ende des Artikels finden Sie außerdem einen Trailer.

"Once Upon a Time", Staffel 6: Start auf Disney+

Staffel 6 der Fantasy-Serie läuft ab dem 23. Oktober 2020 auf Disney+. Die insgesamt 22 Folgen der Staffel werden alle gleichzeitig im Stream verfügbar sein. Das Disney+ Abo kostet 6,99 Euro im Monat; eine Jahresmitgliedschaft kostet 69,99 Euro.

"Once Upon a Time", Staffel 6: Alle Folgen auf einen Blick

Hier finden Sie die Namen aller Folgen von Staffel 6 im Überblick:

Folgennr. Gesamt Folgennr. Staffel Titel 112 1 "The Savior" 113 2 "A Bitter Draught" 114 3 "The Other Shoe" 115 4 "Strange Case" 116 5 "Street Rats" 117 6 "Dark Waters" 118 7 "Heartless" 119 8 "I'll Be Your Mirror" 120 9 "Changelings" 121 10 "Wish You Were Here" 122 11 "Tougher Than the Rest" 123 12 "Murder Most Foul" 124 13 "Ill-Boding Patterns" 125 14 "Page 23" 126 15 "A Wondrous Place" 127 16 "Mother's Little Helper" 128 17 "Awake" 129 18 "Where Bluebirds Fly" 130 19 "The Black Fairy" 131 20 "The Song in Your Heart" 132 133 21 22 "The Final Battle"

"Once Upon a Time - Es war einmal": Handlung von Staffel 6

Die Bewohner von Storybrooke sind den Bedrohungen durch die Böse Königin und Mr. Hyde ausgesetzt, die nach der Ankunft von Flüchtlingen aus dem Land der unerzählten Geschichten beide unterschiedliche Ziele verfolgen. Es folgen Ereignisse, bei denen Emmas Retterfähigkeiten auf die Probe gestellt werden und die zur Ankunft der Schwarzen Fee führen. Damit steht eine Schlacht bevor, die seit Jahrhunderten prophezeit wurde. Der finale Kampf beginnt.

Besetzung von "Once Upon a Time", Staffel 6: Das sind die Schauspieler im Cast

Hier finden Sie die Hauptdarsteller von Staffel 6 im Überblick:

Schauspieler Rolle Ginnifer Goodwin Snow White / Mary Margaret Blanchard Jennifer Morrison Emma Swan Lana Parrilla Evil Queen / Regina Mills Josh Dallas Prince Charming / David Nolan Emilie de Ravin Belle / Belle French Colin O'Donoghue Captain Hook / Killian Jones Jared S. Gilmore Henry Mills Rebecca Mader Wicked Witch of the West / Zelena Robert Carlyle Rumplestiltskin / Mr. Gold

Neben Sam Witwer als Mr. Hyde und Jaime Murray als Fiona bzw. die Böse Fee sind unter anderem auch Hank Harris (Dr. Henry Jekyll), Karen David (Princess Jasmine) und Deniz Akdeniz (Aladdin) Teil des Casts von Staffel 6.

Trailer zu Staffel 6 von "Once Upon a Time"

Hier können Sie sich den O-Ton-Trailer zu Staffel 6 von "Once Upton a Time" ansehen.

