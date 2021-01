07:42 Uhr

Outside the Wire: Netflix-Start heute, Handlung, Besetzung, Trailer

"Outside the Wire" auf Netflix: Alle Infos zu Start, Handlung, Besetzung und Trailer - hier.

"Outside The Wire" startet heute bei Neflix. Alles Wichtige zu Start, Handlung, Schauspieler im Cast und Trailer finden Sie hier.

Auch 2021 bringt der Streaming-Dienst Netflix zahlreiche neue Filme und Serien an den Start. Darunter auch "Outside the Wire", eine US-amerikanische Science-Fiction-Produktion, in der es für die Protagonisten gilt eine Massenvernichtungswaffe aufzuspüren.

Wer spielt mit? Worum geht es im Film? Hier erfahren Sie alles Wichtige über Start, Handlung und der Besetzung im Film. Am Ende des Artikels finden Sie zudem einen Trailer, um sich einen ersten Eindruck verschaffen zu können.

"Outside the Wire": Start-Termin heute auf Netflix

Wie der Streaming-Anbieter Netflix bereits ankündigte, wird "Outside the Wire" ab dem 15. Januar 2021 auf der Plattform zu sehen sein. Um den Film dort abrufen zu können, ist ein Abo nötig. Die Kosten für ein Netflix-Abo variieren je nach Angebot. Monatlich fallen hierfür zwischen 7,99 und 15,99 Euro an. Mittlerweile kann der Dienst allerdings nicht mehr vorab kostenlos getestet werden - Netflix hat diesen Service kürzlich eingestellt.

"Outside the Wire": Handlung kurz zusammengefasst

"Outside the Wire" handelt von dem Drohnenpiloten Harp, gespielt von Damson Idris, in dessen Händen die Zukunft der Menschheit liegt. Er wird von seiner Einheit in eine tödliche Militärzone geschickt und findet dort seinen neuen Vorgesetzten Leo, der durch Anthony Mackie verkörpert wird, vor. Dieser ist ein hoch entwickelter Cyborg, der sich gemeinsam mit ihm auf eine gefährliche Mission begibt.

Die beiden sollen eine nukleare Massenvernichtungswaffe finden und unschädlich machen, bevor diese in die falschen Hände gerät und die gesamte Menschheit auslöscht.

Besetzung von "Outside the Wire": Die Schauspieler im Cast

"Outside the Wire" geht mit einigen schauspielerischen Hochkarätern an den Start. Darunter auch bekannte Gesichter der erfolgreichen Serien "Game of Thrones" und "House of Cards". Hier finden Sie den bisher bekannten Cast im Überblick:

Schauspieler Rolle Anthony Mackie Leo Damson Idris Harp Emily Beecham Sofiya Michael Kelly Eckhart Pilou Asbæk Victor Koval Enzo Cilenti Miller

Als Regisseur des Films fungierte der Drehbuchautor Mikael Håfström. Der gebürtige Schwede ist kein Neuling im Film-Geschäft: Im Jahr 2004 war sein Drama "Evil" für einen Oscar nominiert, wodurch er auch international Bekanntheit erlangte. In den darauffolgenden Jahren konnte er weitere Erfolge mit Produktionen wie "Entgleist", "Shanghai" oder der Stephen King-Verfilmung "Zimmer 1408" verbuchen.

Trailer von "Outside the Wire"

Zum Film "Outside the Wire" hat der Streaming-Dienst leider noch keinen deutschen Trailer veröffentlicht. Damit Sie sich dennoch einen ersten Eindruck zum Action-Film verschaffen können, haben wir hier den englischen Original-Trailer für Sie:

(AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen