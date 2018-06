11:30 Uhr

Pärchen löst mit Fesselspiel Großeinsatz der Polizei in Mainz aus Panorama

Ein 25-jähriger Mann zerrte eine gefesselte Frau aus dem Kofferraum. Augenzeugen alarmierten sofort die Polizei. Es handelte sich wohl um ein Sadomaso-Spiel.

Mit einem Fesselspiel hat ein Pärchen in Mainz einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Zeugen beobachteten am Mittwoch, wie ein Mann eine gefesselte Frau aus dem Kofferraum seines Autos zerrte und sie auf den Rücksitz setzte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 25-Jährige fuhr anschließend in unbekannte Richtung weg.

Polizei fahndete umgehend nach dem Auto

Die Polizei reagierte umgehend auf die Augenzeugenberichte: Nach dem Auto wurde gefahndet, zusätzliche Kräfte wurden alarmiert. Rund eine halbe Stunde später machten Polizisten das Paar ausfindig. Der Mann und die Frau gaben glaubhaft an, dass es sich um ein Sadomasospiel gehandelt habe und dass sie niemanden damit erschrecken wollten.

Die Beamten führten daraufhin mit dem Pärchen ein "sensibilisierendes Gespräch", wie es im Polizeibericht hieß. Außerdem wird nun geprüft, ob die beiden den Polizeieinsatz bezahlen müssen. (afp)

