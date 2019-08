Parlamentssprecher füttert Baby eines Abgeordneten

Das Bild geht um die Welt: In Neuseeland hat sich Parlamentspräsident Trevor Mallard während einer Debatte um das Baby eines Abgeordneten gekümmert.

Während einer langwierigen Debatte in der Nationalversammlung von Wellington am 21. August 2019 hat sich der 65-jährige Trevor Mallard von der sozialdemokratischen Labour-Partei um ein Baby gekümmert. Der Parlamentspräsident gab dem erst sechs Wochen alten Kind eines Labour-Abgeordneten auch ein Fläschchen. Nun berichten Medien auf der ganzen Welt über das ungewöhnliche Ereignis.

Trevor Mallard, der selbst sechsfacher Großvater ist, schrieb nach der Debatte auf Twitter: "Heute hat ein VIP bei mir Platz genommen". Er gratulierte außerdem den Eltern des kleinen Tutanekai zu ihrem neuen Familienmitglied.

Normally the Speaker’s chair is only used by Presiding Officers but today a VIP took the chair with me. Congratulations @tamaticoffey and Tim on the newest member of your family. pic.twitter.com/47ViKHsKkA