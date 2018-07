08:53 Uhr

"Perfect" von Ed Sheeran ist der Halbjahres-Hit 2018 Panorama

Elf Songs des britischen Sängers schafften es bereits in die deutschen Top 10. Sein erfolgreichster Song "Shape Of You" hielt sich 15 Wochen auf Platz eins der deutschen Charts.

"Perfect" von Ed Sheeran ist laut den Offiziellen Deutschen Charts der beliebteste Song des Halbjahres. Den zweiten Platz belegt diesmal ein deutscher Interpret.

Schon wieder Ed Sheeran: Das Lied "Perfect" des britischen Singer-Songwriters ist der bisherige Hit des Jahres. In einer Halbjahresauswertung der Offiziellen Deutschen Charts kommt der Song auf Platz eins, wie GfK Entertainment in Baden-Baden der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Bereits 2017 lieferte Sheeran mit "Shape of you" den Hit des Jahres und auch den Hit des ersten Halbjahres. Platz zwei bei den Liedern von Januar bis Ende Juni 2018 erreicht "Was Du Liebe nennst" des deutschen Rappers Bausa.

Bausa folgt Ed Sheeran auf der Hit-Liste

Bei den Alben kommt "Helene Fischer" auf Platz eins, obwohl das Werk bereits im Mai 2017 veröffentlicht wurde und seitdem nonstop platziert war. (dpa)

