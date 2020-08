vor 15 Min.

"Perry Mason" (Sky-Serie): Start, Folgen, Handlung, Cast, Trailer

Bild: Home Box Office, Inc.

Die Miniserie "Perry Mason" gibt es bei Sky Ticket, Sky Q und Sky GO zu sehen. Alle Infos rund um Folgen, Handlung, Besetzung und einen Trailer gibt es hier.

Von Christian Gerngras

Die HBO-Serie "Perry Mason" basiert auf den Romanvorlagen des Kriminalromanautors Erle Stanley Gardner und wurde unter anderem von "Iron Man"-Star Robert Downey Jr. produziert. Es geht um einen mysteriösen Entführungsfall im Los Angeles der 30er Jahre. In Deutschland hat sich der Pay-TV Sender Sky die Ausstrahlungsrechte der Serie gesichert. Alle Infos zum Start, den Folgen, der Handlung, den Schauspielern im Cast sowie einen Trailer zur Serie finden Sie hier in diesem Artikel.

"Perry Mason": Start

Die Krimi-Serie "Perry Mason" wurde am Freitag, 31. Juli 2020, auf den Streaming-Plattformen Sky Ticket, Sky Go und Sky Q veröffentlicht. Alle Folgen sind seit dem Release-Tag auf Abruf verfügbar. Die Serie wird außerdem seit dem 31.7.20 immer freitags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD übertragen.

"Perry Mason": Folgen

Bei "Perry Mason" handelt es sich um eine Miniserie - eine in sich geschlossene Geschichte, die in mehreren Episoden erzählt wird. Weitere Staffeln sind daher nicht zu erwarten. Insgesamt umfasst die Serie acht Folgen, die jeweils ca. 60 Minuten dauern.

Die Handlung von "Perry Mason"

Die Geschichte von "Perry Mason" spielt in Los Angeles im Jahr 1932. In der "Stadt der Engel" laufen die Geschäfte im Gegensatz zu vielen anderen Städten der USA sehr gut - die Folgen der "Great Depression", der großen Wirtschaftskrise, sind im Rest des Landes noch stark zu spüren. Der gescheiterte Strafverteidiger Perry Mason versucht, als Privatdetektiv seinen Lebensunterhalt zu verdienen, während er unter seiner zerrütteten Ehe und den psychischen Folgen des Krieges leidet. Um einen rätselhaften Entführungsfall lösen zu können, muss der gebrochene Ermittler alles geben.

Besetzung von "Perry Mason": Schauspieler im Cast

Hauptdarsteller Matthew Rhys gewann für die Darstellung von Philip Jennings in "The Americans" einen Emmy und wurde zwei Mal für einen Golden Globe nominiert. Das sind die Hauptdarsteller von "Perry Mason" in der Übersicht:

Matthew Rhys als Perry Mason

als Tatiana Maslany als Sister Alice

als Sister Alice John Lithgow als Elias Birchard "E.B." Jonathan

"E.B." Jonathan Chris Chalk als Paul Drake

Shea Whigham als Pete Strickland

Juliet Rylance als Della Street

"Perry Mason"-Trailer

Ein deutscher Trailer zu "Perry Mason" wurde bisher nicht veröffentlicht. Bis dahin verschafft der englische Original-Trailer einen ersten Einblick in die Miniserie:

