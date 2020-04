vor 16 Min.

"Pirates of the Caribbean: Salazars Rache": TV-Termin heute, Handlung, Besetzung, Trailer

Jonny Depp ist heute wieder als Captain Jack Sparrow bei "Pirates of the Caribbean: Salazars Rache" im TV zu sehen. TV-Termin, Handlung, Besetzung und Trailer finden Sie hier.

"Pirates of the Caribbean: Salazars Rache" ist der fünfte Teil der "Fluch der Karibik"-Reihe. Wann wird der Spielfilm im TV gezeigt? Welche Schauspieler spielen mit?

Alles zu TV-Termin, Handlung und Besetzung finden Sie hier. Zudem können Sie sich den offiziellen Trailer zum Film ansehen.

TV-Termin von "Pirates of the Caribbean: Salazars Rache"

Der Spielfilm "Pirates of the Caribbean: Salazars Rache" wird am heutigen Freitag, 10. April 2020, um 20.15 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt.

Handlung: Worum geht es bei "Pirates of the Caribbean: Salazars Rache"?

"Pirates of the Caribbean: Salazars Rache" ist der fünfte und letzte Teil der "Fluch der Karibik"-Reihe um Captain Jack Sparrow. Captain Salazar entkommt mit seiner Crew aus dem Bermudadreieck und macht es sich zum Ziel, alle Piraten der sieben Weltmeere zu besiegen. Ganz oben auf der Liste steht dabei vor allem sein alter Erzfeind Jack Sparrow. Um sich gegen Captain Salazar zur Wehr zu setzen, macht sich Jack Sparrow mit seiner kleinen Crew auf die Suche nach dem Dreizack des Poseidon, der mächtigsten Waffe im Kampf gegen Salazar.

Besetzung: Schauspieler im Cast von "Pirates of the Caribbean: Salazars Rache"

Diese Schauspieler sind im Haupt-Cast von "Pirates of the Caribbean: Salazars Rache":

Schauspieler Rolle Johnny Depp Captain Jack Sparrow Javier Bardem Captain Salazar Geoffrey Rush Hector Barbossa Kevin R. McNally Joshamee Gibbs Kaya Scodelario Carina Smyth Brenton Thwaites Henry Turner David Wenham Scarfield Golshifteh Farahani Shansa Orlando Bloom Will Turner Adam Brown Cremble Paul McCartney Onkel Jack Keira Knightley Elizabeth Swann

"Pirates of the Caribbean: Salazars Rache": Der offizielle Trailer

Hier finden Sie den offiziellen Trailer zu "Pirates of the Caribbean: Salazars Rache":

