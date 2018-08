Polizei schießt auf Verdächtigen im Bahnhof von Amsterdam

"Die Höhle der Löwen" 2018: Am 4. September startet die Gründershow auf Vox live im TV und Stream. Ganze Folgen wird es dann auch als Wiederholung geben.

Vox

"Die Höhle der Löwen" 2018: Das ist die neue Jury

"Die Höhle der Löwen" 2018 geht am 4. September mit einem neuen Mitglied in der Jury an den Start. Wir stellen alle Investoren der Gründershow bei Vox vor.