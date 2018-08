07:37 Uhr

Polizei veröffentlicht Video von explodierendem Tanklaster Panorama

Ein Tanklaster fährt in Bologna auf ein Stauende auf und explodiert. Mindestens ein Mensch kommt dabei ums Leben. Die Polizei hat ein Video von dem Unfall veröffentlicht.

Bei der Explosion eines Tanklasters in Bologna ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen; 60 weitere wurden verletzt, einige davon schwer. Die Präfektur hatte zeitweise von zwei Toten gesprochen. Am Abend korrigierte die Behörde jedoch die eigenen Angaben. Der Unglücksort: eine Autobahn in der Nähe des Flughafens. Auf Twitter veröffentlicht die italienische Polizei ein Video.

#bologna #BorgoPanigale Le immagini della dinamica del grave incidente che ha coinvolto anche un mezzo che trasportava sostanze infiammabili. Indagini in corso #PoliziaStradale pic.twitter.com/aS8NKxTaoA — Polizia di Stato (@poliziadistato) 6. August 2018

Das zeigt, dass der Tanklaster in einen Lastwagen am Ende eines Staus auffährt. Sofort steigen Flammen und dunkler Rauch auf, es gibt eine noch heftigere Explosion. Trümmerteile setzen andere Autos in Brand, die auch explodierten. Die Suche nach möglichen weiteren Opfern ging am Abend weiter. (dpa)

