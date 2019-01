Polizeihund erschnüffelt Ecstasy - und kriegt wohl eine Überdosis ab

Ein dreijähriger Golden Retriever schnüffelt nach Drogen, wird fündig und bekommt kurz danach Balance-Probleme und einen Anfall: Zeichen einer Überdosis.

Dieser Einsatz lief nicht wie geplant: Eigentlich sollte Polizeihund Jake Drogen erschnüffeln. Doch kurz nachdem er den Polizisten das Signal für einen Drogenfund gegeben hatte, legte der dreijährige Golden Retriever ein merkwürdiges Verhalten an den Tag.

Jake war am vergangenen Mittwoch dabei, im Hafen Port Canaveral im Osten Floridas die Passagiere eines Kreuzfahrtschiffs zu kontrollieren. Medienberichten zufolge stand das Schiff "Norwegian Epic", das Platz für rund 4200 Passagiere bietet, kurz vor der Abfahrt zum jährlichen Elektro-Dance-Festival "Holy Ship". Bei einem 33-jährigen Passagier gab Polizeihund Jake dann das Zeichen, dass er eine Substanz erschnüffelt habe. Wenige Momente später begann der Hund, sich merkwürdig zu verhalten.

"Er hatte Gleichgewichtsstörungen und eine Art Anfall", sagte ein Polizeisprecher dem Sender WFTV. Jake erhielt daraufhin Narcan, ein Mittel, das normalerweise bei Überdosen gegeben wird, und wurde zum Tierarzt gebracht. Wie der Polizeisprecher sagte, sei Jakes Reaktion auf den Kontakt mit Ecstasy zurückzuführen.

Ecstasy und Amphetamine fanden die Beamten dann auch bei dem 33-Jährigen, bei dem der Golden Retriever zuvor angeschlagen hatte. In seinem Gepäck hatte er wohl weitere Drogen versteckt. Gemeinsam mit rund einem Dutzend weiterer Passagiere wurde er vor Betreten des Schiffs festgenommen.

Zwei Tage nach dem Vorfall schien es Golden Retriever Jake schon wieder gut zu gehen, wie ein Video auf dem Twitter-Account des Hafens zeigt, das am Freitag veröffentlicht wurde. Darin tollt Jake mit seinem Herrchen herum. Lediglich eine kahlrasierte Stelle am Vorderbein zeugt noch von dem Zugang, der dem Hund nach seinem Anfall gelegt werden musste. (sli)

K9 JAKE’S BACK ON THE BEAT: @BrevardSheriff's K9 Deputy Jake is back on duty at Port Canaveral, playing with his handler, Deputy Scott Stewart, and showing no ill effects from a severe reaction that the 3-year-old golden retriever suffered from finding drugs on a passenger. pic.twitter.com/5cdFHlNlEp