vor 18 Min.

"Pragmata": Release, Trailer, Gameplay

Das Videospiel "Pragmata" soll 2022 für die PlayStation 5 erscheinen. Alle Infos zu Release und Gameplay sowie einen Trailer haben wir hier für Sie.

Im Rahmen des PlayStation 5-Enthüllung-Events am 11. Juni hat das japanische Entwicklerstudio Capcom ihr neuestes Werk "Pragmata" für die PlayStation 5 angekündigt. Das Team ist unter anderem für die erfolgreichen Spiele der "Devil May Cry"-Serie und für die "Streetfighter" Prügelspiele verantwortlich. Wir haben in diesem Artikel alle Infos zu Release und Gameplay von "Pragmata" für Sie. Am Ende des Artikels gibt es außerdem einen Trailer zum Spiel.

"Pragmata": Release-Termin

Einen genaues Release-Datum hat Capcom bisher noch nicht verraten. Der Release wird allerdings noch eine ganze Weile auf sich warten lassen - erst im Jahr 2022 soll "Pragmata" in den Läden stehen.

Sobald der genaue Release-Termin von "Pragmata" fest steht, werden wir Sie hier an dieser Stelle darüber informieren.

Wie wird das Gameplay von "Pragmata" aussehen?

Der erste Trailer zu "Pragmata" lässt viele Fragen offen. Zu sehen ist eine Person im Raumanzug, die auf dem verlassenen Times Square in New York den Spuren eines kleinen Mädchens folgt. Das Mädchen kommt ohne Schutzausrüstung aus und hat eine holografische Katze als Begleiter. Als ein Satellit auf die Erde zu stürzen droht, reißt plötzlich der Himmel auf und das Mädchen findet sich zusammen mit der Person im Raumanzug auf dem Mond wieder.

Wie genau das Gameplay von "Pragmata" aussehen wird, ist also bisher nicht bekannt. Die gezeigten Szenen erinnern sehr an Hideo Kojimas "Death Stranding", das 2019 für die PlayStation 4 erschien und durchwachsene Kritiken erntete. Während einerseits Spielwelt und Story gelobt wurden, blieb laut Kritikern das Gameplay auf der Strecke.

Der Trailer zu "Pragmata"

Den Ankündigungstrailer zu "Pragmata" können Sie sich hier ansehen.

