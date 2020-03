10:57 Uhr

"Prince Charming": Live im TV, Stream und als Wiederholung

Das Dating-Format "Prince Charming" geht demnächst bei Vox an den Start. Alle Infos zur Übertragung live im TV und Stream sowie Wiederholungen, finden Sie hier.

Mit "Prince Charming" startet demnächst das erste Dating-Format für Homosexuelle im TV. In insgesamt acht Folgen buhlen 20 Single-Männer um die Gunst des 28-jährigen Account Managers Nicolas Puschman, bevor sie sich in der neunten Folge zur gemeinsamen Aussprache wiedersehen.

In unterschiedlichen Dates bekommt Nicolas die Chance, den Junggesellen in größerer Runde oder in trauter Zweisamkeit auf den Zahn zu fühlen. In jeder Folge verabschiedet sich Prince Charming in der Gentlemen-Night von immer mehr Singles. Wer am Ende des Abends keine Krawatte trägt, muss aus der Männer-Villa ausziehen.

"Prince Charming" live im TV und Stream

Staffel 1 des Dating-Formats "Prince Charming" ist bereits seit längerem auf TV-Now abrufbar und wird auch in der TV-Ausstrahlung beim Sender Vox insgesamt acht Folgen umfassen. Die Folgen werden ab dem 20.4.20 immer montags ab 22.15 Uhr ausgestrahlt.

Der TV-Sender bietet außerdem einen Live-Stream an. Dieser lässt sich allerdings nur über den kostenpflichtigen Service "TV Now Premium" sehen. Es gibt eine Gratis-Testphase von 30 Tagen. Danach fallen im Monat 4,99 an. Mit dem Abo lassen sich auch die Live-Streams anderer Sender wie RTL sehen.

"Prince Charming" 2020 live - und ganze Folgen als Wiederholung

Direkt nach der Ausstrahlung im TV wird RTL ganze Folgen von "Prince Charming" über TV Now als Wiederholung im Stream anbieten. Wer also am Montagabend keine Zeit hat, kann dadurch die neue Staffel trotzdem problemlos zu jeder Zeit nach der TV-Ausstrahlung sehen. (AZ)

