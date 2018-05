vor 52 Min.

Prinz Harry und Meghan Markle: Adel und Film haben sich schon öfters gefunden Panorama

Die royale Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle ist nicht die einzige Ehe zwischen Adel und Film. Diese Schauspielerinnen heirateten auch einen Adligen.

Von Oliver Bosch

Fans des Adels sind momentan wegen der bevorstehenden royalen Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle außer sich. Am 19. Mai heiratet das Paar mit Pauken und Trompeten in Windsor. Und das nicht einmal zwei Jahre nach ihrem Kennenlernen.

Eine gemeinsame Freundin hatte die Bande geknüpft und beide 2016 zu einem Blind Date eingeladen. "Sie wollte uns definitiv verkuppeln", erinnert sich Meghan in einem BBC-Interview. Harry gibt zu, nicht gewusst zu haben, wer Meghan ist und was sie macht. Trotzdem ließ er sich auf das Abenteuer ein und wurde nicht enttäuscht. Eine Afrika-Reise beseitigte die letzten Zweifel, der Antrag folgte beim gemütlichen Hähnchengrillen zu Hause.

9 Bilder Meghan Markle: Das ist Prinz Harrys Verlobte Bild: Danny Lawson, PA Wire/dpa

Die Darstellerin der TV-Serie "Suits" hatte dem Prinzen gehörig den Kopf verdreht. Ab 19. Mai lebt sie den Traum von Millionen Mädchen auf der ganzen Welt. Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Schauspielerinnen sich einen Adligen angeln bzw. heiraten. Denken wir nur an Grace Kelly. Die US-Schauspielerin ging 1956 mit Fürst Rainier III. von Monaco den Bund fürs Leben ein. Die Schauspielerin ("Über den Dächern von Nizza") brachte Glanz und Glamour ins kleine Fürstentum an der Côte d’Azur.

Adlige Hochzeiten: Gracia, Jessica, Elia, Ariella und nun Meghan

Als Gracia Patricia ging die Blondine in die Geschichte ein. Ihr tragischer Tod schockierte 1982 die ganze Welt. Kurz vor ihrem 53. Geburtstag verunglückte die Fürstin tödlich bei einem Autounfall in der Nähe von Monte Carlo. Mit im Wagen saß Prinzessin Stéphanie, die den Crash überlebte.

Die französische Darstellerin ("La Vie En Rose") darf sich seit 2003 Prinzessin von Venedig und Piemont nennen. Damals heiratete die 49-Jährige den italienischen Prinzen Emanuele Filiberto von Savoyen in Rom. Ihr Gemahl ist Enkel des letzten italienischen Königs. Die Kinder Luisa de Savoie und Princess Vittoria of Savoy krönen das adlige Liebesglück.

Fürst Rainier III. von Monaco und Grace Kelly nach ihrer Trauung am 19.04.1956 in Monaco. Bild: UPI, dpa (Archivbild)

Die albanische Mimin Elia Zaharia gelang der Sprung in Europas Hochadel am 8. Oktober 2016. Damals trat die 35-Jährige mit Prinz Leka II. vor den Traualtar. Der Enkel des einzigen und letzten albanischen Königs Zog I. besuchte übrigens wie Prinz Harry die britische Militärakademie Sandhurst.

Jessica Chastain ("Interstellar") verliebte sich nicht in einen Prinzen. Ihr Herz eroberte ein italienischer Graf. Im Juni 2017 besiegelten die 41-Jährige und Gian Luca Passi de Preposulo nach fünfjähriger Beziehung am Familiensitz in der Nähe Venedigs den Bund der Ehe.

Meghan erhält nach der Hochzeit voraussichtlich den Titel "HRH the Duchess of Sussex"

TV-Schauspielerin Mariella Ahrens ("Der Bergdoktor") wurde im Dezember 2006 ebenfalls in den Gräfinnenstand aufgenommen. Damals heiratete die 49-Jährige Patrick Graf von Faber-Castell standesamtlich in New York. Die Ehe mit dem Spross der Stifte-Dynastie hielt bis 2012. Am 5. November gab das Paar seine Trennung bekannt. Die gemeinsame Tochter Lucia kam im März 2007 zur Welt.

Am 19. Mai wird mit Meghan Markle eine weitere Schauspielerin in den Adelsstand aufgenommen. Experten gehen davon aus, dass Meghan künftig den Titel "HRH the Duchess of Sussex" tragen wird.

Themen Folgen