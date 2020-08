vor 18 Min.

"Promi Big Brother" 2020: Katy Bähm im Porträt

Katy Bähm soll laut Bild-Informationen als Kandidatin bei "Promi Big Brother" 2020 dabei sein. Wir stellen Ihnen die Drag-Queen im Porträt vor.

Von Tanja Schauer

Übersicht über die Kandidaten bei Promi Big Brother 2020: Teilnehmer als Bewohner

" Promi Big Brother" 2020 startet am Freitag, 7. August 2020, in eine neue Runde. Auch dieses Jahr ziehen etliche C-Promis in den Container, um sich vom "Großen Bruder" und den Zuschauern 24/7 überwachen zu lassen.

Wie die Bild-Zeitung verriet, soll auch Katy Bähm dieses Jahr als Kandidatin dabei sein. Von offizieller Seite wurde dies jedoch bislang noch nicht bestätigt. Hier stellen wir Ihnen die potentielle Kandidatin genauer im Porträt vor.

"Promi Big Brother" bei Sat.1: Katy Bähm im Porträt

Katy Bähm wurde mit dem bürgerlichen Namen Burak Bildik geboren. Die Drag-Queen hat einen türkischen und muslimischen Hintergrund, ist 26 Jahre alt und wohnt aktuell in Berlin.

Bekannt wurde Katy Bähm durch ihre Teilnahme an der ProSieben-Sendung "Queen of Drags" von Heidi Klum. Die Sendung brachte Katy jedoch nur mäßigen Erfolg: Nach der vierten Ausgabe unter dem Motto „Divas and Icons“ war Schluss und sie musste als Letztplatzierte die Heimreise antreten.

"Promi Big Brother" 2020: Katy Bähm vertreibt online Perrücken

Ihre Liebe zur Verkleidung entdeckte Katy Bähm beim Karneval: Sie verwandelte sich in Sängerin Lady Gaga und hielt auch außerhalb der närrischen Zeit an der Verwandlungskunst fest. Mittlerweile hat sich Katy Bähm als feste Größe in der Drag-Szene etabliert. Außerdem verkauft die 26-Jährige in ihrem eigenen Online-Shop "Bähm Bähm Wigs" Perrücken und ist als erfolgreiche DJane tätig.

Auch als Influencerin ist Katy Bähm erfolgreich: Mit nahezu 100.000 Followern kann sich die Drag-Queen mittlerweile zu den nationalen Instagram-Berühmtheiten zählen. (AZ)

