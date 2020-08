17:16 Uhr

"Promi Big Brother 2020": Saskia Beecks im Porträt

In Kürze startet bei Sat.1 die Staffel 2020 von "Promi Big Brother". Alle wichtigen Infos zur Kandidatin Saskia Beecks erfahren Sie in diesem Porträt.

Von Claus Holscher

Übersicht über die Kandidaten bei Promi Big Brother 2020: Teilnehmer als Bewohner.

Es geht bald wieder los: Staffel 8 von " Promi Big Brother" startet am 7. August 2020 bei Sat.1. Sind die Kandidaten nun A-, B- oder C-Promis? Das Alphabet geht ja noch weiter. Wie auch immer: Die mehr oder weniger prominenten Teilnehmer werden diesmal nicht nur zwei, sondern volle drei Wochen lang zur Besichtigung freigegeben. Einer der Kandidatinnen ist Saskia Beecks. Wir stellen Ihnen die 32-jährige Soap-Darstellerin hier vor.

PBB-Kandidatin Saskia Beecks im Porträt: Zuschauer kennen sie aus "Berlin - Tag & Nacht"

Die 32-Jährige ist Trash-TV-Zuschauern keine Unbekannte: Beecks stand in " Berlin - Tag & Nacht" vor der Kamera. Kürzlich machte sie Schlagzeilen: Auf Instagram gab die Schauspielerin zu, beim Skandal-Videodreh der Rapperin Shirin David dabei gewesen zu sein. Dieser Dreh war von der Polizei wegen Verletzung der Corona-Hygieneregeln beendet worden.

Ihrer eigenen Aussage nach wollte sie unbedingt zu PBB, weil sie ein Leben in Abschottung als Herausforderung ansieht. Dem Sender Sat.1 sagte sie: "Dass ich meinen Wissensdurst nicht stillen kann, wird bestimmt schwer für mich. Ich schreibe mir sogar auf, was ich noch googlen muss. Da bin ich echt ein Nerd." Um bei "Promi Big Brother" auch in Gemeinschaft gut zu funktionieren, bringt Saskia Beecks ihrer Ansicht nach die besten Voraussetzungen mit: „Als Kind war ich ein Einzelgänger, in der Schule musste ich Gruppenarbeit erst lernen."

Saskia Beeks hält sich wegen ihrer Teamfähigkeit für eine gute PBB-Kandidatin

Obwohl sie als Kind eine Einzelkämpferin war, hat Saskia Beeks durch die Schauspielerei zur Teamfähigkeit gefunden. Im Sat.1-Interview sagt sie: "Durch das Schauspiel habe ich gelernt, mich ins Team einzufügen." Will sie nach drei Wochen unbedingt den Sieg mit nach Hause zu nehmen? "Ich muss nicht gewinnen", sagt Saskia Beeks. "Ich will diese Reise machen und vor der Kamera einfach mal Ich sein. Ich habe bis jetzt immer nur Rollen gespielt und jetzt kann ich mich selbst zeigen." (AZ)

