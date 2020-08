vor 32 Min.

"Promi Big Brother" am 10.8.20: Udo Bönstrup im Porträt

Bei Sat.1 ist die Staffel 2020 von "Promi Big Brother" gestartet. Alle wichtigen Infos zum Kandidaten Udo Bönstrup erfahren Sie in diesem Porträt.

Von Claus Holscher

Staffel 8 von " Promi Big Brother" ist am 7. August 2020 bei Sat.1 an den Start gegangen. Die mehr oder weniger prominenten Teilnehmer werden diesmal nicht zwei, sondern volle drei Wochen lang zur Schau gestellt. Einer der Kandidaten ist Udo Bönstrup. Wir stellen Ihnen den 24-jährigen Online-Comedian in diesem Porträt vor.

Udo Bönstrup im Porträt: Der PBB-Kandidat macht gern Rentnerwitze

Udo Bönstrup heißt in Wirklichkeit Hendrik Nitsch. Der Online-Comedian macht ziemlich viel Remmidemmi auf Facebook. In seinen Sketchen spielt er meist einen Mann des Jahrgangs 1944 und macht Rentnerwitze.

Dem Sender Sat.1 sagt er:" Ich wollte schon immer bei 'Promi Big Brother" mitmachen. Bereits als kleiner Bengel habe ich das mit meinem Papa geschaut. Natürlich reizt es mich auch, mal eine andere Plattform zu bekommen. Nicht mehr nur im Internet stattzufinden, sondern auch mal in den anderen großen Medien."

Promi BB 2020: Udo Bönstrup vermittelt bei Konflikten

Vor Zoff mit ihm müssen seine Mitbewohner sich kaum fürchten, denn Udo Bönstrup vermittelt lieber: "Ich bin meistens derjenige, der schlichtet", bekennt er im Sat.1-Interview. Wenn ich aber persönlich angegriffen werde, dann schieße ich auch zurück. Ich bin im Kontern sehr gut und schlagfertig." Wie wichtig ist es ihm, statt Likes mit dem Sieg bei „Promi Big Brother“ gekrönt zu werden und die Knete mit nach Haus zu nehmen? Dazu gibt Udo Bönstrup ein ganz klares Statement ab: "Ich lebe nach dem Motto, wenn man an solch einem Projekt teilnimmt, sollte man auch gewinnen." (AZ)

