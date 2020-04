vor 16 Min.

"Promis unter Palmen" 2020, gestern Folge 5: Désirée Nick kehrt zurück

"Promis unter Palmen" 2020: Gestern zeigte Sat.1 Folge 5. Eine Bewohnerin verließ das Haus freiwillig - der Ersatz hatte es in sich: Désirée Nick kehrte zurück. Der Nachbericht.

Wer bei " Promis unter Palmen" 2020 friedliche Abendunterhaltung sucht, ist schlecht beraten: Auch in Folge 5 der Show, die gestern am 22.4.20 lief, ging der Streit unter den Kandidaten weiter. Der Kampf um die 100.000 Euro Gewinnsumme - er bleibt hart. Und eine, die die Show schon verlassen hatte, mischte plötzlich wieder mit: Désirée Nick.

"Promis unter Palmen" gestern - Nachbericht zu Folge 5: Désirée Nick kehrt zurück - Claudia Obert ist raus

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Inhalt

Es geht aufs Finale zu bei "Promis unter Palmen" 2020 - und die Stimmung unter den Kandidaten wird in dieser Staffel wohl nicht mehr besser. Beispiele aus der aktuellen Folge 5, die gestern am 22.4.20 lief, gibt es zur Genüge: Da gab es Claudia Obert, die inzwischen keine wirklichen Verbündeten mehr hat und besonders von Carina Spack und Matthias Mangiapane aufs Korn genommen wurde.

Carina deutete in einer Szene am Pool sogar Gewaltfantasien gegen Claudia an. Lediglich einer hat Mitleid: Tobias Wegener, der schonmal mit Claudia gekuschelt hat und das Ganze "irgendwie fies" findet.

Neben der Causa Obert kehrte auch die zweite Lästerschwester zurück ins Camp: Désirée Nick wurde von Sat.1 zurückbeordert, weil sich Claudia dazu entschieden hatte, die Show freiwillig zu verlassen. Désirées Comeback verlief dabei allerdings alles andere als rosig: Beim Teamspiel mussten Rettungskräfte anrücken, um sie nach einem Unfall abzutransportieren. Diagnose: Muskelfaserriss. Bei der Entscheidung war sie dann trotzdem dabei - und musste am Ende "Promis unter Palmen" zum zweiten Mal verlassen.

Wer ist raus?

Claudia Obert und Désirée Nick.

