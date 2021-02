vor 16 Min.

Promis unter Palmen 2021: Henrik Stoltenberg im Porträt

Demnächst startet "Promis unter Palmen" bei Sat.1 in die zweite Runde. Als Kandidat mit dabei ist auch Henrik Stoltenberg, den wir Ihnen im Porträt näher vorstellen.

Mehr zu den Kandidaten lesen Sie hier: Promis unter Palmen: Kandidaten 2021 - Alle Teilnehmer im Überblick

Promis unter Palmen 2021: Henrik Stoltenberg zieht mit elf weiteren Kandidaten in die Promi-Villa und wird sich in Staffel 2 des Reality-Formats verschiedenen Challenges stellen, die es gemeinsam mit seinen neuen Mitbewohnern zu meistern gilt. Dem Gewinner der Show winkt eine Siegprämie von 100.000 Euro, die sich in der vergangenen Staffel der Unternehmer Bastian Yotta sichern konnte. Die erste Ausgabe der Show hatte bereits aufgrund eines Mobbing-Skandals um Claudia Obert für einige Schlagzeilen gesorgt.

Nach seiner Teilnahme bei " Love Island" ist Henrik Stoltenberg nun bei "Promis unter Palmen" ein zweites Mal in einer Realityshow im deutschen Fernsehen zu sehen. In unserem Porträt stellen wir Ihnen den Kandidaten näher vor.

"Promis unter Palmen" 2021: Henrik Stoltenberg wurde durch "Love Island" bekannt

Vor seiner Teilnahme an der Kuppelshow "Love Island" war Henrik Stoltenberg hauptsächlich durch seine Arbeit als Influencer auf Instagram bekannt. Dort hat der 24-Jährige mittlerweile etwa 120.000 Follower (Stand: Februar 2021). Er wurde am 8. Oktober 1996 geboren und arbeitete vor seiner Teilnahme an "Love Island" als Fitnesstrainer und Ernährungscoach, womit er sich sein Studium finanzierte - ob er aktuell noch studiert ist jedoch nicht bekannt.

Bei "Love Island" stieß Stoltenberg sowohl bei den Zuschauern als auch bei seinen Mitstreitern immer wieder auf Unverständnis, da er sich nicht für eine Frau entscheiden konnte und sein Couple Aurelia kurzerhand für die neue Kandidatin Sandra abservierte. Für Schlagzeilen sorgte er nach der Show, als er ein Video von Sandra parodierte, in dem sie ihren Instagram-Followern erklärte, warum sie nicht mehr mit Henrik zusammen sein könne.

"Promis unter Palmen" 2021: Ex-Bundesverteidigungsminister Gerhard Stoltenberg war Henriks Großvater

Henrik ist der Enkel des 2001 verstorbenen CDU-Politikers und Ex-Bundesverteidigungsministers Gerhard Stoltenberg, der im Alter von 73 Jahren einem Krebsleiden erlag. In die Fußstapfen seines Großvaters scheint der Fitnesstrainer jedoch nicht treten zu wollen.

Aktuell ist der 24-Jährige mit der ehemaligen "Köln 50667"-Darstellerin Paulina Ljubas liiert, die ihre Rolle in der Show verlor, weil sie sich nicht an die coronabedingten Quarantäne-Maßnahmen gehalten hatte. Im März wollen die beiden in eine gemeinsame Wohnung ziehen.

