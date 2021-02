vor 1 Min.

Promis unter Palmen 2021: Patricia Blanco im Porträt

Patricia Blanco wird demnächst bei "Promis unter Palmen" 2021 auf Sat.1 zu sehen sein. Hier stellen wir Ihnen die Kandidatin genauer im Porträt vor.

Patricia Blanco wurde vornehmlich als Tochter des Schlagersängers Roberto Blanco bekannt. Demnächst wird sie bei "Promis unter Plamen" 2021 zu sehen sein, um an Thailands Stränden gegen elf weitere Prominente anzutreten. Als Siegprämie winken den Kandidaten 100.000 Euro.

Hier im Porträt stellen wir Ihnen Patricia Blanco, die Kandidatin des Reality-Formats "Promis unter Palmen", genauer vor.

"Promis unter Palmen" 2021: Patricia Blanco im Kurz-Porträt

Hier finden Sie die wichtigsten Eckdaten zur Kandidatin Patricia Blanco:

Patricia Blanco hat ein schwieriges Verhältnis zu ihrem Vater

Die gelernte Hotelfachfrau startete ihre Karriere ursprünglich als Sängerin, allerdings waren ihre Auftritte nicht von besonderem Erfolg gekrönt. Aktuell ist Patricia Blanco wieder häufiger im TV zu sehen. In öffentliche Erscheinung trat sie allerdings erstmals aus einem unschönen Grund: Ihr schwieriges Verhältnis zu ihrem berühmten Vater Roberto Blanco erregte immer wieder die Aufmerksamkeit der Medien. Im Jahr 2019 verkündete sie jedoch in einem Interview im Rahmen der Show "Stars im Spiegel", sich mit ihrem Vater ausgesprochen und vertragen zu haben.

Daneben machte Patricia Blanco noch mit einer weiteren Sache Schlagzeilen, die durch die Medien ging: Im Jahr 2015 unterzog sich die Reality-Persönlichkeit einer OP zur Magenverkleinerung und verlor dadurch rund 55 Kilogramm. Darauf folgten zahlreiche weitere Schönheitsoperationen.

"Promis unter Palmen" 2021: Patricia Blanco hat bereits viel Reality-TV-Erfahrung

In den vergangenen Jahren trat Patricia Blanco immer wieder in verschiedenen Reality-TV-Formaten in Erscheinung. So war sie unter anderem bereits bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!", "Big Brother" oder "Adam sucht Eva - Gestrandet im Paradies" zu sehen. Auch im "Sommerhaus der Stars" war Patricia Blanco bereits mit ihrem damaligen Partner zu Gast.

Heute ist die 50-Jährige mit dem Entertainer Andreas Ellermann verlobt und lebt gemeinsam mit ihm in der Nähe von Hamburg.

Nun versucht die 50-Jährige, sich im Format "Promis unter Palmen" 2021 zu behaupten. Dort muss sie sich erneut verschiedenen Challenges stellen, um ihre mehr oder minder prominenten Mitstreiter auszustechen und am Ende das Preisgeld von 100.000 Euro mit nach Hause nehmen zu können. (AZ)

