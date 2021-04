Promis unter Palmen 2021: Start, Sendetermine und Sendezeit von Folge 1, alle Infos zur Show

"Promis unter Palmen" 2021 läuft ab heute Abend wieder mit Staffel 2 im TV. Hier finden Sie den Start-Termin, die Sendetermine, die Sendezeiten und alle wichtigen Infos zur neuen Staffel.

Auch in diesem Jahr ist "Promis unter Palmen" 2021 wieder mit einer neuen Staffel im TV bei Sat.1 zu sehen. In der Reality-Show ziehen zwölf Promis gemeinsam in eine Villa in Thailand. Dort stellen sich die Teilnehmer diversen Challenges, welche in Form von verschiedenen Spielen daher kommen, die sich der Sender ausgedacht hat.

Der Sieger oder die Siegerin der Show erhält am Ende eine Gewinnsumme von 100.000 Euro sowie die "Goldene Kokosnuss" als Trophäe überreicht. In der ersten Staffel der Sendung schaffte es der Reality-TV-Star Bastian Yotta, sich den Titel zu holen.

Alles Wissenswerte rund um den Start der zweiten Staffel, die Sendetermine und Sendezeiten und alle Infos zu "Promis unter Palmen" 2021 finden Sie hier.

Start-Termin: Ab wann ist "Promis unter Palmen" 2021 im TV zu sehen?

Die neue Staffel von "Promis unter Palmen" 2021 startet am Montag, 12. April 2021, um 20.15 Uhr bei Sat.1.

Sendetermine und Sendezeit von "Promis unter Palmen" 2021

Insgesamt zeigt Sat.1 acht neue Folgen von "Promis unter Palmen". Die Episoden sind immer montags ab 20.15 Uhr im TV zu sehen.

Nach der Sendung läuft direkt im Anschluss um 22.30 Uhr "Promis unter Palmen – die Late Night Show". In der Live-Show sprechen Jochen Bendel und Melissa Khalaj über die Geschehnisse der aktuellen Folge und begrüßen jeweils einen der Teilnehmer als Gast bei sich im Studio. Die erste Folge der Late Night Show läuft am 12. April 2021 in Sat.1. Ab dem 19. April 2021 ist "Promis unter Palmen – die Late Night Show" dann immer auf sixx zu sehen.

Hier finden Sie alle Sendetermine der zweiten Staffel von "Promis unter Palmen" 2021 im Überblick:

Folge Sendetermine Sendezeit 1 12. April 2021 20.15 Uhr 2 19. April 2021 20.15 Uhr 3 26. April 2021 20.15 Uhr 4 03. Mai 2021 20.15 Uhr 5 10. Mai 2021 20.15 Uhr 6 17. Mai 2021 20.15 Uhr 7 24. Mai 2021 20.15 Uhr 8 31. Mai 2021 20.15 Uhr

So läuft "Promis unter Palmen" 2021 ab

In jeder Folge werden zunächst zwei Teamkapitäne mithilfe eines Geschicklichkeitsspiels ermittelt. Die Kapitäne dürfen sich schließlich aus den übrigen Teilnehmern ihr Team zusammenstellen. Dadurch werden die Karten jedes Mal neu gemischt und die Kandidaten müssen sich immer auf neue Teamkollegen einstellen.

Im Anschluss daran treten die beiden Promis-Teams bei einer Team-Challenge gegeneinander an, welche in jeder Folge über Sieg und Niederlage entscheidet. Bei den unterschiedlichen Spielen wird nicht nur die Geschicklichkeit der Kandidaten beansprucht, sondern auch deren Intelligenz, Mut und Sportlichkeit.

Nach dem Spiel muss der Teamkapitän des Verliererteams, welcher automatisch eine Runde weiter ist, zwei Promis seines Teams nominieren. Das Gewinnerteam entscheidet dann einzeln in der direkten Konfrontation, wer von den zwei Nominierten des Verliererteams das Haus verlassen muss.

Drehort von "Promis unter Palmen" 2021

Die Kandidaten von "Promis unter Palmen" 2021 beziehen auch in diesem Jahr wieder eine luxuriöse Villa, welche direkt an einem Strand in Thailand liegt. Wo genau sich die Villa befindet, teilt der Sender Sat.1 jedoch nicht mit.

Kandidaten bei "Promis unter Palmen" 2021

Zwölf prominente Teilnehmer sind bei der zweiten Staffel von "Promis unter Palmen" mit dabei. Das sind die Kandidaten 2021:

Calvin Kleinen

Chris Töpperwien

Elena Miras

Emmy Russ

Giulia Siegel

Henrik Stoltenberg

Kate Merlan

Katy Bähm

Marcus von Anhalt

Melanie Müller

Patricia Blanco

Willi Herren

Hier stellen wir sie genauer vor: Kandidaten von Promis unter Palmen 2021.

Übertragung von "Promis unter Palmen" 2021

Neben der Übertragung im TV können Sie die einzelnen Folgen von "Promis unter Palmen" 2021 sowohl im Stream als auch kostenlos nach der TV-Ausstrahlung auf der Streamingplattform Joyn ansehen.

Hier gibt es mehr Infos: Promis unter Palmen 2021: Übertragung im TV und Stream - ganze Folgen als Wiederholung.

(AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.