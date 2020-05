vor 33 Min.

"Quarks": Sendetermine, Moderatoren, Übertragung im TV und Stream

Das Wissenschaftsmagazin "Quarks" läuft wöchentlich im WDR. Alle Infos zu den Sendeterminen, zur Übertragung im TV und Stream und zu den Moderatoren gibt es hier.

Bereits seit 1993 gehört "Quarks", früher noch "Quarks und Co." genannt, zum festen Programm des WDR. Das Wissenschaftsmagazin beleuchtet in jeder Folge verschiedenste Themen wie beispielsweise Viren, Allergien, Klimawandel oder Erdbeben und erläutert komplexe Sachverhalte anhand von Experimenten und Expertenberichten. Die Produzenten von "Quarks" arbeiten eng mit verschiedenen Universitäten und Wissenschaftlern zusammen.

Alle Infos zu den aktuellen Sendeterminen, den Moderatoren und der Übertragung live im TV und Stream haben wir hier für Sie.

"Quarks": Sendetermine

Aktuell ist "Quarks" auf mehreren Sendern im TV zu sehen. Neben der Erstausstrahlung im WDR immer dienstags von 21.00 bis 21.45 Uhr läuft das Wissenschaftsmagazin auch auf anderen Sendern in der Wiederholung. Hier finden Sie die aktuellen Sendetermine in der Übersicht:

Wochentag Uhrzeit Sender Dienstag ab 21.00 Uhr WDR Freitag ab 15.15 Uhr ARD alpha Samstag ab 11.30 Uhr ARD

Die Moderatoren von Quarks

Ursprünglich wurde die Sendung von Wissenschaftler und Physiker Ranga Yogeshwar moderiert, der die Idee zur Sendung hatte. Seit 2018 wechseln sich Ralph Caspers und Mai Thi Nguyen-Kim bei der Moderation ab. Wir stellen Ihnen die Moderatoren etwas näher vor.

Ralph Caspers

Als Kind deutscher Eltern 1972 auf Borneo geboren, wuchs Ralph Caspers zunächst im Urwald auf, bevor seine Eltern nach Deutschland zurückkehrten. Er absolvierte 1991 in Neukirchen-Seelscheid das Abitur und absolvierte nach seinem Zivildienst diverse Praktika in der Medienbranche. Seit 1996 ist er bereits für den WDR tätig und moderierte unter anderem ab 1998 den "Maus Club". Seit 2018 moderiert er mit seiner Kollegin Mai Thi Nguyen-Kim die Sendung "Quarks".

Mai Thi Nguyen-Kim

Neben ihrer Karriere im Fernsehen ist die 1987 in Heppenheim geborene Moderatorin auch Chemikerin und Autorin. Sie studierte an der Universität Mainz und am renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT) bis 2012 Chemie und promovierte schließlich 2017 an der Universität Potsdam. Nguyen-Kim gehört zum Team von "Terra X Lesch und Co." und übernahm 2018 nach dem Ausscheiden von Ranga Yogeshwar die Moderation von "Quarks".

"Quarks": Übertragung live im TV und Stream

"Quarks" ist immer dienstags live im TV und Stream im WDR zu sehen. Außerdem wird die Sendung im Stream hier auf dieser Seite übertragen. Sollten Sie eine Folge verpassen, stehen hier auf dieser Seite in der WDR-Mediathek alte Episoden auf Abruf zur Verfügung. (AZ)

