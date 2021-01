vor 47 Min.

Rassismus-Vorwürfe: RTL ersetzt Nina Queer in Dschungelshow

RTL ersetzt Nina Queer bei der Dschungelshow kurzfristig mit einem anderen Kandidaten. Der Sender begründet das mit Rassismus-Vorwürfen.

Nina Queer ist nicht mehr als Kandidatin in der Sendung "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" dabei. RTL hat wenige Tage vor dem Start mitgeteilt, dass sie durch den früheren " Prince Charming"-Kandidaten Sam Dylan ersetzt wird. Der Sender reagierte damit auf Rassismus-Vorwürfe.

RTL zitiert Geschäftsführer Jörg Graf in einer Mitteilung so: "Vor dem Hintergrund aktueller Diskussionen und unserer Haltung, jegliche Form von Antisemitismus, Rassismus sowie Diskriminierung klar zu verurteilen, können und wollen wir jemanden, der sich selbst ‚Hitler-Transe‘ nennt, keine Plattform in einer Unterhaltungssendung bieten." Schon bei " Deutschland sucht den Superstar" hatte der Sender reagiert und Michael Wendler nach einem KZ-Vergleich aus bereits aufgezeichneten Folgen entfernt.

Nina Queer muss sich Rassismusvorwürfen stellen

Neben ihrer erfolgreichen Karriere musste sich die einstige Toleranzbotschafterin der SPD mehrfach den Vorwürfen stellen, sich öffentlich in rassistischer Weise geäußert zu haben. Im Jahr 2016 wurde erstmals im Zuge des Wahlkampfes von der CDU vorgebracht, dass sich Nina Queer in einer Kolumne von 2011 inakzeptabel geäußert habe und dadurch Sterotypen aus der Kolonialzeit reproduzieren würden. Sowohl die Verfasserin selbst als auch die Partei verteidigten ihre Äußerungen als deutliche Satire.

Wenig später, als Nina Queer nach einem homophoben Angriffs die Abschiebung des Täters in ein Kriegsgebiet verlangte, musste sich die Künstlerin auch der Kritik aus den eigenen Reihen stellen. Sowohl die SPD als auch Sprecher der Queeren-Szene kritisierten die Äußerungen der heute 35-Jährigen scharf. Im Zuge dessen entschloss die SPD, sich von der Künstlerin zu trennen - 2017 verlor sie ihre Position als Toleranzbeauftragte.

Porträt: Das ist Nina Queer

Nina Queer, die mit bürgerlichem Namen eigentlich Daniel Wegscheider heißt, ist in vielen verschiedenen Branchen der Unterhaltung tätig. Bekannt wurde die Drag-Queen unter anderem durch die Teilnahme an verschiedenen TV-Formaten wie "Frauentausch", "Mission Traumhaus" oder "Endlich Urlaub in Marokko". Heute ist die 1985 geborene Nina Queer vorwiegend als Sängerin, DJane, Schauspielerin, Travestiekünstlerin und Autorin bekannt.

Im Jahr 2000 zog die Künstlerin von Kärnten nach Berlin und arbeitete zunächst in einem Imbiss. So konnte sich Nina Queer diverse "Schulmädchenreport-Partys" finanzieren, bei denen Sie als Travestiekünsterlin auftrat und so vor einem großen Publikum Bekanntheit erlangte.

