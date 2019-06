Raus in die Hitze oder rein ins Kino?

Der Sommer steht vor der Tür. Schon jetzt steigen die Temperaturen auf mehr als 30 Grad. Warum also nicht einmal ins Kino gehen, um ein wenig abzukühlen.

30 Grad und mehr zeigt das Thermometer an. Der Schweiß auf meiner Haut sagt mir, der Sommer ist da. Ja, ich weiß, der startet eigentlich kalendarisch erst in ein paar Wochen. Aber mein Schweiß sagt eben was anderes. Um also der enormen Hitze einen Moment lang zu entfliehen, suche ich das nächste Kino auf. Und da, in dieser abgedunkelten Höhle namens Kinosaal, ist es kühl und die Welt noch in Ordnung – je nachdem, welchen Film man guckt.

Jetzt bin ich ja niemand, der die Sonne per se hasst und das schöne Wetter gerne durch ein Fenster betrachtet. Mich hat nur dieser sprunghafte Temperaturanstieg einfach überwältigt. Mein Körper rebellierte und schrie: „Such dir ein schattiges Plätzchen!“ – und da sitze ich dann im Kino, genieße die Sonnenpause, vergesse die Hitze.

Freilicht-Kino als Alternative im Sommer

In ein paar Wochen dann, wenn dieser sprunghafte Temperaturanstieg von meinem Körper überstanden und akzeptiert ist, dann gibt es sogar für einen Filmfan wie mich die Chance, das ungleiche Paar – schönes Wetter und Kinosaal – doch noch zu vereinen: Freilicht-Kino. Nach der Arbeit mit dem Fahrrad hingefahren, kann ich dann auf einem Gartenstuhl oder einer Decke unter freiem Himmel Filme genießen.

Wenn abends dann ein leichtes Lüftchen geht, über einem die Sterne anfangen zu leuchten und der Mond scheint, fühlt man sich frei. Mit einem kühlen Bier oder Wein in der Hand wartet man darauf, dass der Film beginnt und die Musik erklingt.

Ja, dagegen ist der Kinosaal dann schon eine dunkle, einengende Höhle. Die Sitze sind abgesessen und ein frisches Lüftchen ist auch oft Mangelware. Man merkt, ich kann mich nicht entscheiden, ob ich im Sommer rein- oder rauswill, um mein Verlangen nach guten Filmen zu stillen. Obwohl: Im Kino hat es keine Mücken und keinen plötzlichen Regenguss.

Themen Folgen