Rebeccas Mutter berichtet von einer Internetbekanntschaft

Rebecca aus Berlin wird nach wie vor vermisst. Die Polizei geht von einem Mord aus. Ihr Schwager sitzt in U-Haft.

News zum Fall Rebecca: Die Polizei sucht nach Hinweisen in einem Waldstück. Rebeccas Mutter spricht von einer Internetbekanntschaft ihrer vermissten Tochter.

Rebecca aus Berlin wird seit mehr als drei Wochen vermisst. Die Berliner Polizei setzt ihre Suche nach der verschwundenen Schülerin fort. Am Donnerstag sollten aber nur noch zwei Beamte mit einem Spezialhund einen bestimmten Bereich kontrollieren, wie ein Polizeisprecher sagte. Wo genau sich dieses Gebiet befand, wollte er aus "ermittlungstaktischen Gründen" nicht mitteilen.

Fall Rebecca: Schwager in Untersuchungshaft

Die 15-jährige Rebecca war am 18. Februar zuletzt im Haus ihrer Schwester und ihres Schwagers. Ermittler gehen davon aus, dass das Mädchen das Haus nicht lebend verließ, sondern getötet wurde. Rebeccas Schwager - ein 27-jähriger Deutscher - wird eines Tötungsdelikts verdächtigt, er sitzt in Untersuchungshaft. Die Angehörigen der Vermissten haben mehrfach in Interviews betont, sie hielten den Mann für unschuldig.

Ob die Anwältin des verdächtigen 27-Jährigen Haftbeschwerde eingelegt hat, blieb bislang unklar. Bei der Staatsanwaltschaft war eine solche Beschwerde am Donnerstag zunächst nicht bekannt. Damit soll die Entlassung aus der U-Haft erreicht werden. Gerichtlich muss dann überprüft werden, ob ein Amtsrichter zu Recht die U-Haft angeordnet hatte.

Rebecca News: Mutter spricht von einer Internetbekanntschaft

Zuletzt hat Rebeccas Mutter von einer Internetbekanntschaft ihrer Tochter gesprochen. "Es gab da wohl tatsächlich jemanden. Einen Max oder Maxi", sagte die Frau nach einem Bericht der Zeitschrift Bunte vom Mittwoch auf die Frage, ob die Jugendliche vielleicht einen Mann im Internet kennengelernt habe und dies für sich behalten wollte.

Mehr als drei Wochen nach dem Verschwinden der Berliner Schülerin Rebecca (15) hat die Mutter über eine Internetbekanntschaft ihrer Tochter gesprochen. Video: dpa

Ob die Mutter auch der Polizei von ihrem Verdacht berichtete, ist unklar. Man werde Einzelheiten, die die Angehörigen in Medien äußern, nicht kommentieren, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Spekulationen, dass Rebecca möglicherweise jemanden treffen wollte, hatte es auch seitens ihrer Familie schon früher gegeben.

Polizei sucht in Waldstück nach vermisster Rebecca aus Berlin

Zuletzt hatte die Polizei am Mittwoch in einem Brandenburger Waldstück versucht, etwas zu finden. Ermittler der Mordkommission, Kriminaltechniker sowie 14 Kräfte des Technischen Hilfswerks waren bei dem Ort Rieplos 50 Kilometer südöstlich von Berlin im Einsatz. Vor Einbruch der Dunkelheit wurde die Suche eingestellt.

Die Mordkommission wertet weiter die insgesamt 1300 Hinweise aus, die in den rund drei Wochen seit Rebeccas Verschwinden eingingen. (dpa/AZ)

Hinweise zum "Fall Rebecca" nimmt die Mordkommission unter Tel. 030 / 4664-911 333 entgegen. Auch an jede andere Polizeistation können sich Zeugen wenden.

