Regisseur James Cameron engagiert Edie Falco für "Avatar"-Fortsetzung

Für die Fortsetzung des Kinohits "Avatar" holt sich James Cameron weitere Verstärkung. So soll die Schauspielerin Edie Falco eine besondere Rolle spielen.

Die US-Schauspielerin Edie Falco (55), aus der Mafia-Serie "Die Sopranos" bekannt, soll in einer Fortsetzung des Kinohits "Avatar" die Rolle der Generalin Ardmore übernehmen. Das verkündete das "Avatar"-Team am Mittwoch auf Twitter. Falco sei eine der "Großartigen", begeisterte sich James Cameron, der Regisseur des Films, in einem Tweet.

Edie Falco is one of the greats – I can't wait to watch her kick some ass on the big screen. https://t.co/f9i8PmKcE5