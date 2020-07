12:47 Uhr

"Reingelegt – Die lustigsten Comedy-Fallen weltweit", Vorschau: Wann läuft die Sendung im TV?

"Reingelegt – Die lustigsten Comedy-Fallen weltweit" gibt es bald bei Sat.1 zu sehen. Hier finden Sie alle Infos rund um Sendetermin und Übertragung in der Vorschau.

In wenigen Tagen gibt es im TV wieder eine neue Ausgabe der Sat.1-Show "Reingelegt – Die lustigsten Comedy-Fallen weltweit" zu sehen. In dem Format werden ausgefallene TV-Streiche gezeigt, in denen immer wieder ahnungslose Menschen gnadenlos veräppelt werden.

Egal ob im Bus, beim Zahnarzt oder im Supermarkt - Menschen jeden Alters werden nach Strich und Faden an der Nase herumgeführt. Dabei trifft es nicht immer nur die "Normalo"-Bürger: Auch etliche Promis tappen gelegentlich in die Gag-Falle.

Hier präsentieren wir Ihnen alle Informationen rund um den nächsten Sendetermin. Außerdem erfahren Sie alles zur Übertragung von "Reingelegt – Die lustigsten Comedy-Fallen weltweit" im TV, Fernsehen und Stream.

"Reingelegt – Die lustigsten Comedy-Fallen weltweit": Sendetermin

Die nächste Ausgabe der Show "Reingelegt – Die lustigsten Comedy-Fallen weltweit" läuft am Freitag, 17. Juli 2020. Die Sendung ist zur Primetime, also um 20.15 Uhr, bei Sat.1 zu sehen.

"Reingelegt – Die lustigsten Comedy-Fallen weltweit": Übertragung live im TV und Stream

Die Show "Reingelegt – Die lustigsten Comedy-Fallen weltweit" kann man auch während der TV-Ausstrahlung zeitgleich ab 20.15 Uhr im Sat.1-Livestream verfolgen. Haben Sie eine Sendung verpasst? Kein Problem, auch im Nachhinein sind alle Episoden auf der Website von Sat.1 sowie auf Joyn in der Wiederholung abrufbar. Die Nutzung des Streaming-Dienstes ist kostenlos. Um die Werbung abzuschalten, kann man jedoch "Joyn Plus" abonnieren, das monatlich laut Sender 6,99 Euro kostet.

